Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Акира Эмото
Акира Эмото
Akira Emoto
О персоне
Фильмография
Акира Эмото
Akira Emoto
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 ноября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Акиры Эмото
Родился 3 ноября 1948 года. Токио, Япония.
Развернуть
Фильмография Акиры Эмото
Магазинные воришки
драма
2018, Япония
7.0
Жизнь Будори Гуско
драма, анимация, аниме
2012, Япония
5.0
Атака на Перл Харбор
военный, биография, драма
2011, Япония
6.0
Учитель и трое учеников
драма
2008, Япония
0.0
Затоiчи
боевик
2003, Япония
7.0
Сова
драма
2003, Япония
6.0
Цветок на ветру
драма
2000, Япония
6.0
Угорь
драма
1996, Япония
7.0
Все фильмы
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине