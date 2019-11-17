Наша рецензия

Так уж повелось, что если женщина не мечает о семье и ребёнке, то она обязательно должна за это извиняться. Перед мужчиной, друзьями, общественностью. Для последнего извинения кинематограф — идеальный инструмент. Это уже в 1979 году доказал Роберт Бентон. И, поговаривают критики, в 2019 году Ноа Баумбах. Но что нам до американских реалий, когда нам хватает своих проблем и собственной национальной зашоренности. Поэтому Павел Руминов, режиссёр и ходячая киноэнциклопедия, придумывает…