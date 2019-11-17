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Успех 2019 / Россия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Успех»

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Наша рецензия

Так уж повелось, что если женщина не мечает о семье и ребёнке, то она обязательно должна за это извиняться. Перед мужчиной, друзьями, общественностью. Для последнего извинения кинематограф — идеальный инструмент. Это уже в 1979 году доказал Роберт Бентон. И, поговаривают критики, в 2019 году Ноа Баумбах. Но что нам до американских реалий, когда нам хватает своих проблем и собственной национальной зашоренности. Поэтому Павел Руминов, режиссёр и ходячая киноэнциклопедия, придумывает…

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fulgent 17 ноября 2019, 13:10
Оценка
Классный, "теплый" фильм. Поплакали и посмеялись. Незамыленный сюжет, о чем то очень важном глазами ребенка. Приятное музыкальное сопровождение и классная игра актеров! Однозначно рекомендую к просмотру
17 ноября 2019, 13:10 Ответить
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