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Яэль Гробглас
Yael Grobglas
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Яэль Гробглас
Яэль Гробглас
Yael Grobglas
Дата рождения
30 мая 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Яэль Гробглас
Родилась 30 мая 1984 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.8
Отмена
(2019)
7.7
Девственница
(2014)
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
(2017)
Фильмография Яэль Гробглас
6.6
Гремлины: Секреты могваев
комедия, приключения, фэнтези
2023, США
7.3
Над пропастью в любви
Hanukkah on Rye
комедия, драма, семейный
2022, США
7.8
Отмена
драма, комедия, фэнтези
2019, США
5.7
Интервью с Богом
An Interview with God
драма, детектив
2018, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
7.6
Чокнутая бывшая
комедия, музыка
2015, США
6.4
Супергерл
драма, боевик, фантастика
2015, США
4.8
Иерусалим
Jeruzalem
ужасы
2015, Израиль
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