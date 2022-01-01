Наша рецензия

Журналист Пол (Брентон Туэйтс) возвращается в родной Нью-Йорк после рабочего путешествия в Афганистан — и все валится из рук. В работе все еще есть смысл, но семейная жизнь трещит по швам: Сара (Яэль Гробглас) не может и не хочет мириться с новым Полом. Пол ведет популярную колонку о религии в местной газете, но писать становится все сложнее — после горячей точки сила веры сошла на нет. Именно в этот момент Пол получает странное и заманчивое предложение взять интервью у человека,…