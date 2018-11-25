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Маленький городок Салем (и отсылка к знаменитой «охоте на ведьм» не случайна) живёт самой обычной жизнью. Девушки-подростки тусуются, отправляют друг другу селфики, обсуждают парней и секс. И всё идёт своим чередом, пока в общий доступ не сливают компромат на мэра города. Следом за этим в интернете появляются и личные данные директора школы, а потом и почти всех жителей. И, как выясняется, каждому было что скрывать от других. Люди уже не доверяют друг другу и ищут виноватого. Им и…