Малкольм и Мари, 2021

Американский черно-белый фильм режиссера Сэма Левинсона, рассказывающий историю одной пары, чьи отношения пройдут череду испытаний в течение одной ночи.
Малкольм – успешный талантливый режиссер, находящийся на пике своей популярности. Только что прошла премьера его фильма о борьбе молодой девушки с наркотической зависимостью, и зрители восторженно приняли его работу. Мари – девушка героя, выздоравливающая наркоманка и настоящая муза режиссера, которую он забыл поблагодарить во время выступления перед публикой. Успех фильма был достигнут в большей степени из-за того, что картина основана на прошлом травматическом опыте героини.
Пара возвращается домой после праздничного мероприятия. Малкольм в предвкушении неминуемого успеха у критиков и будущих больших гонораров, а Мари – расстроенная и подавленная из-за неблагодарности и невнимательности своего супруга. Она – единственный человек в жизни героя, который слишком сильно его любит, но все же Мари не готова потерять голову от его новообретенной шумихи. Именно поэтому она не способна выбросить из головы случившееся на премьере, а радостное событие превращается для обоих в сущий кошмар. Когда влюбленные начинают вспоминать прошлые обиды и делиться недовольствами, вечер героев внезапно принимает неожиданный поворот. Мир пары рушится в одночасье, в то время как они сами пытаются разобраться в себе и друг в друге. Смогут ли Малкольм и Мари сохранить свой союз, пока самые разные откровения проверяют силу их чувств?
Режиссер картины – Сэм Левинсон. Он известен благодаря сериалу «Эйфория».
Главные роли сыграли Зендея («Величайший шоумен») и Джон Дэвид Вашингтон («Довод»).
Зендея не в первый раз работает с Левинсоном. Она также сыграла главную роль в сериале «Эйфория». Любопытно, что и тут, и там актриса воплощает образ девушки, которая борется с наркотической зависимостью.
Фильм снимали во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Съемочный процесс был одобрен Гильдией сценаристов, режиссеров и киноактеров США. Съемки проходили в соответствии со строгими протоколами безопасности, чтобы актеры и съемочная группа работали в безопасных условиях. Все участники процесса были помещены на двухнедельный карантин до и после съемок. Также на площадке проходили ежедневные проверки температуры. Данный фильм стал одним из первых, которые были написаны, сняты и смонтированы во время пандемии коронавируса в США.
Фильм снят на черно-белую пленку 35 мм.
Левинсон начал писать сценарий к фильму, основываясь на собственном опыте, когда он забыл поблагодарить свою жену Эшли Левинсон на премьере своей картины «Нация убийств».
Левинсон написал сценарий за шесть дней, беседуя и советуясь с Зендеей.
Исполнители главных ролей также выступили в качестве продюсеров.
Съемки полностью проходили в частном доме в Кармеле в Калифорнии.
В состав съемочной команды входило много членов «Эйфории». Например, оператор Марцель Рев и художник-постановщик Майкл Гресли.
Вашингтон и Зендея сами делали грим и выбирали себе костюмы, поскольку на съемочной площадке не было визажистов или дизайнеров по костюмам.
Одновременно на съемочную площадку допускалось не более 12 человек.
В сентябре 2020 года Netflix приобрела права на распространение фильма за 30 миллионов долларов, обойдя такие компании, как HBO, A24 и Searchlight Pictures.
Режиссёр Малкольм и его девушка Мари возвращаются домой после премьеры фильма и ждут реакции критиков. Вечер принимает неожиданный оборот, когда между партнёрами завязывается откровенный разговор об отношениях, который становится испытанием для их любви.