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Малкольм и Мари Малкольм и Мари
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Malcolm & Marie

Малкольм и Мари, 2021

2021 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Американский черно-белый фильм режиссера Сэма Левинсона, рассказывающий историю одной пары, чьи отношения пройдут череду испытаний в течение одной ночи.

Малкольм – успешный талантливый режиссер, находящийся на пике своей популярности. Только что прошла премьера его фильма о борьбе молодой девушки с наркотической зависимостью, и зрители восторженно приняли его работу. Мари – девушка героя, выздоравливающая наркоманка и настоящая муза режиссера, которую он забыл поблагодарить во время выступления перед публикой. Успех фильма был достигнут в большей степени из-за того, что картина основана на прошлом травматическом опыте героини.

Пара возвращается домой после праздничного мероприятия. Малкольм в предвкушении неминуемого успеха у критиков и будущих больших гонораров, а Мари – расстроенная и подавленная из-за неблагодарности и невнимательности своего супруга. Она – единственный человек в жизни героя, который слишком сильно его любит, но все же Мари не готова потерять голову от его новообретенной шумихи. Именно поэтому она не способна выбросить из головы случившееся на премьере, а радостное событие превращается для обоих в сущий кошмар. Когда влюбленные начинают вспоминать прошлые обиды и делиться недовольствами, вечер героев внезапно принимает неожиданный поворот. Мир пары рушится в одночасье, в то время как они сами пытаются разобраться в себе и друг в друге. Смогут ли Малкольм и Мари сохранить свой союз, пока самые разные откровения проверяют силу их чувств? 

 

Режиссер картины – Сэм Левинсон. Он известен благодаря сериалу «Эйфория».

Главные роли сыграли Зендея («Величайший шоумен») и Джон Дэвид Вашингтон («Довод»).

Зендея не в первый раз работает с Левинсоном. Она также сыграла главную роль в сериале «Эйфория». Любопытно, что и тут, и там актриса воплощает образ девушки, которая борется с наркотической зависимостью.

Фильм снимали во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Съемочный процесс был одобрен Гильдией сценаристов, режиссеров и киноактеров США. Съемки проходили в соответствии со строгими протоколами безопасности, чтобы актеры и съемочная группа работали в безопасных условиях. Все участники процесса были помещены на двухнедельный карантин до и после съемок. Также на площадке проходили ежедневные проверки температуры. Данный фильм стал одним из первых, которые были написаны, сняты и смонтированы во время пандемии коронавируса в США.

Фильм снят на черно-белую пленку 35 мм.

Левинсон начал писать сценарий к фильму, основываясь на собственном опыте, когда он забыл поблагодарить свою жену Эшли Левинсон на премьере своей картины «Нация убийств».

Левинсон написал сценарий за шесть дней, беседуя и советуясь с Зендеей.

Исполнители главных ролей также выступили в качестве продюсеров.

Съемки полностью проходили в частном доме в Кармеле в Калифорнии.

В состав съемочной команды входило много членов «Эйфории». Например, оператор Марцель Рев и художник-постановщик Майкл Гресли.

Вашингтон и Зендея сами делали грим и выбирали себе костюмы, поскольку на съемочной площадке не было визажистов или дизайнеров по костюмам.

Одновременно на съемочную площадку допускалось не более 12 человек.

В сентябре 2020 года Netflix приобрела права на распространение фильма за 30 миллионов долларов, обойдя такие компании, как HBO, A24 и Searchlight Pictures.

Режиссёр Малкольм и его девушка Мари возвращаются домой после премьеры фильма и ждут реакции критиков. Вечер принимает неожиданный оборот, когда между партнёрами завязывается откровенный разговор об отношениях, который становится испытанием для их любви.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Сэм Левинсон
Сэм Левинсон
В ролях
Зендея
Зендея
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малкольм и Мари 2 постера
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В свой шикарный дом после оглушительной премьеры фильма возвращаются режиссер Малкольм (только что блеснувший в фильме Кристофера Нолана «Довод» Джон Дэвид Вашингтон) и его спутница Мари (звезда сериала «Эйфория» Зендея). Настроение у обоих вроде бы хорошее, в планах у Малкольма — отпраздновать первый публичный показ важной для него картины. Однако выражение лица Мари довольно быстро меняется: от маски веселья не останется и следа, в глазах застынет то ли невнятная…
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саундтрек фильма Малкольм и Мари
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