Малкольм и Мари, 2021

Режиссер картины – Сэм Левинсон. Он известен благодаря сериалу «Эйфория».

Главные роли сыграли Зендея («Величайший шоумен») и Джон Дэвид Вашингтон («Довод»).

Зендея не в первый раз работает с Левинсоном. Она также сыграла главную роль в сериале «Эйфория». Любопытно, что и тут, и там актриса воплощает образ девушки, которая борется с наркотической зависимостью.

Фильм снимали во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Съемочный процесс был одобрен Гильдией сценаристов, режиссеров и киноактеров США. Съемки проходили в соответствии со строгими протоколами безопасности, чтобы актеры и съемочная группа работали в безопасных условиях. Все участники процесса были помещены на двухнедельный карантин до и после съемок. Также на площадке проходили ежедневные проверки температуры. Данный фильм стал одним из первых, которые были написаны, сняты и смонтированы во время пандемии коронавируса в США.

Фильм снят на черно-белую пленку 35 мм.

Левинсон начал писать сценарий к фильму, основываясь на собственном опыте, когда он забыл поблагодарить свою жену Эшли Левинсон на премьере своей картины «Нация убийств».

Левинсон написал сценарий за шесть дней, беседуя и советуясь с Зендеей.

Исполнители главных ролей также выступили в качестве продюсеров.

Съемки полностью проходили в частном доме в Кармеле в Калифорнии.

В состав съемочной команды входило много членов «Эйфории». Например, оператор Марцель Рев и художник-постановщик Майкл Гресли.

Вашингтон и Зендея сами делали грим и выбирали себе костюмы, поскольку на съемочной площадке не было визажистов или дизайнеров по костюмам.

Одновременно на съемочную площадку допускалось не более 12 человек.

В сентябре 2020 года Netflix приобрела права на распространение фильма за 30 миллионов долларов, обойдя такие компании, как HBO, A24 и Searchlight Pictures.