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Кукловод Кукловод
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He's Out There Кукловод 2018 / США
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Кукловод»

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В канун Хэллоуина Лаура забирает дочек Кайлу и Мэдди за город, куда позже должен приехать и их отец, который застревает в городе из-за работы. Добравшись до места, женщина переносит вещи в дом, пока девочки играют. Заметив красную нить у леса, они отвлекаются от своих дел и заходят вглубь, где становятся участницами странного чаепития. Когда Лаура находит дочек, одна из них заболевает из-за того, что съела на «празднике жизни» что-то не то. Вокруг дома начинают происходить странные…

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Тимур Дементьев 21 ноября 2018, 11:17
Оценка
На 2-ечку.
21 ноября 2018, 11:17 Ответить
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