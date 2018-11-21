Наша рецензия

В канун Хэллоуина Лаура забирает дочек Кайлу и Мэдди за город, куда позже должен приехать и их отец, который застревает в городе из-за работы. Добравшись до места, женщина переносит вещи в дом, пока девочки играют. Заметив красную нить у леса, они отвлекаются от своих дел и заходят вглубь, где становятся участницами странного чаепития. Когда Лаура находит дочек, одна из них заболевает из-за того, что съела на «празднике жизни» что-то не то. Вокруг дома начинают происходить странные…