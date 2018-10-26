«Кукловод»: Рецензия Киноафиши

Тот, кто скрывается во тьме

В канун Хэллоуина Лаура забирает дочек Кайлу и Мэдди за город, куда позже должен приехать и их отец, который застревает в городе из-за работы. Добравшись до места, женщина переносит вещи в дом, пока девочки играют. Заметив красную нить у леса, они отвлекаются от своих дел и заходят вглубь, где становятся участницами странного чаепития. Когда Лаура находит дочек, одна из них заболевает из-за того, что съела на «празднике жизни» что-то не то. Вокруг дома начинают происходить странные вещи. Лаура и девочки понимают, что за ними наблюдают, но уехать или связаться с миром у них не выходит, машина разваливается, а телефонная линия, судя по всему, обрезана. «Нападающий» общается с ними через кукол, а в ближайшее время к ним должен присоединиться муж и отец, но сможет ли он добраться невредимым до семьи?

Кадр из фильма «Кукловод»

Все в «Кукловоде» закручивается вокруг сказки, которую читают девочки, точно так же делал главный герой в истории про «Пита и его дракона». На самом деле этот фильм тоже напоминает сказку, написанную братьями Гримм или Гоголем. Здесь есть все: жуткая атмосфера, сгущающиеся краски, пригород, самое пугающее место для американцев и убийца, смеющийся, как Джокер из «Темного рыцаря». Он играет с Лорой и ее дочками, а появляется в кадре лишь где-то ближе к середине фильма.

Кадр из фильма «Кукловод»

Защищаются от убийцы в «Кукловоде» классическими предметами – ножом и тем, что удается отбить у самого маньяка. О планах парня в бинтах сложно судить. Как можно было долго, а, по его словам, он довольно-таки существенное время прожил в лесу, наблюдая за владельцами дома, жить в антисанитарии с такими физическими проблемами? Хотя он в итоге и произносит стандартный для жанра монолог, где пытается раскрыть свои истинные намерения и желания.

Кадр из фильма «Кукловод»

Убивает «Кукловод» своих жертв необычным способом, отделяя от них части, чтобы снабдить ими любимые фигуры, которые живут с ним. Все это он делает под классическую музыку - все-таки эстетствовать, даже в таких случаях маньяки предпочитают под классику, в данном случае ей стало произведение Чайковского. Хотя убиваются все здесь с трудом, обязательно нужны контрольные выстрелы и перепроверка. Основной жертвой и противником «Кукловода» стала Ивонн Страховски («Рассказ служанки»), а ее дочерей сыграли сестры: Анна Пневски («Свет моей жизни») и Эбигейл Пневски («Прибытие»). Маньяка же сыграл канадец Райан Макдональд («Волшебники»), пока больше известный по своей работе на телевидении.

Кадр из фильма «Кукловод»

Проект «Кукловод» - история, которая несколько лет назад попадала в черные списки, специальные топы, куда попадают только самые достойные, жутких сюжетов. История в первую очередь создает настроение для просмотра, а уже дальше пугает, причем делает это постепенно. Ничего страшнее кукол, особенно если вы видели «Дом восковых фигур», новый или старый, вряд ли можно представить. Да и маньяк, который, как в «Судной ночи» и «Незнакомцах», сначала заставляет потерять покой и координацию, а потом нападает в самый ответственный момент, заслуживает уважения и внесения в различные списки года-десятилетия из-за расчетливости и адекватного отношения к жертвам. Есть здесь следы и одних из самых громких жутиков последнего времени – «Реинкарнации» и «Оно приходит ночью». Это, конечно, не очередная ступенька в пугании зрителей, но не всем же что-то новое делать. Иногда стоит и передохнуть, запустив в прокат историю о простом герое, который просто убивает ради своих, хорошо понятным ему целей. Зацепиться, так сказать, показывая зрителям, что такие истории все еще актуальны и слэшеры и в наше время способны пугать.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кукловод»