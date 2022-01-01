Наша рецензия

Эмма (Кейт Миккучи) любит животных и каждую неделю приходит в приют для кошек и собак, но взять домой никого из них не может – ее возлюбленный страдает от аллергии. Еще он страдает от хитрости, раздутого до космических масштабов эго и достаточно подловат, чтобы в ночи совершить гадость и самодовольно удалиться из жизни другого человека. Узнала девушка об этих примечательных качествах бойфренда, когда тот слинял из их гнездышка. Что ж теперь Эмма наконец-то может забрать из приюта своих…