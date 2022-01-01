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Мои парни - животные Мои парни - животные
Киноафиша Фильмы Мои парни - животные Отзывы о фильме «Мои парни - животные»
Unleashed Мои парни - животные 2016 / США
6.4 Оцените
10 голосов
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Отзывы о фильме «Мои парни - животные»

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Наша рецензия

Эмма (Кейт Миккучи) любит животных и каждую неделю приходит в приют для кошек и собак, но взять домой никого из них не может – ее возлюбленный страдает от аллергии. Еще он страдает от хитрости, раздутого до космических масштабов эго и достаточно подловат, чтобы в ночи совершить гадость и самодовольно удалиться из жизни другого человека. Узнала девушка об этих примечательных качествах бойфренда, когда тот слинял из их гнездышка. Что ж теперь Эмма наконец-то может забрать из приюта своих…

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