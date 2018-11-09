«Мои парни - животные»: Рецензия Киноафиши

Кот плохого не посоветует…

Эмма (Кейт Миккучи) любит животных и каждую неделю приходит в приют для кошек и собак, но взять домой никого из них не может – ее возлюбленный страдает от аллергии. Еще он страдает от хитрости, раздутого до космических масштабов эго и достаточно подловат, чтобы в ночи совершить гадость и самодовольно удалиться из жизни другого человека. Узнала девушка об этих примечательных качествах бойфренда, когда тот слинял из их гнездышка. Что ж теперь Эмма наконец-то может забрать из приюта своих любимцев – кота Аякса и пса Саммита. Тут история только начинается. С трудом переживающая предательство девушка загадывает желание, и оно исполняется: кот и пес Эммы превращаются в подкаченных парней, беззаветно влюбленных в нее и готовых ради нее на все.

Кадр из фильма «Мои парни – животные»

«Мои парни – животные» сценариста и режиссера Финна Тейлора относится к тем фильмам, чей трейлер и синопсис обещают одно, а предлагают нечто совсем иное. Описание, где экс-кот и экс-пес борются за сердце хозяйки, все-таки не вселяет надежду на то, что нам покажут светлое и искреннее кино без откровенного трэша, неловких попыток предстать провокаторами и т.п. На деле фильм Финна Тейлора оказывается, без сомнения, чудаковатой, но трогательной и забавной комедией, в грязь не вляпывается и остается в рамках проблематики очень многих ромкомов.

Кадр из фильма «Мои парни – животные»

Кейт Микуччи (широкой аудитории она знакома по сериалам «Клиника» и «Теория большого взрыва») играет сомневающуюся в себе молодую женщину. Болезненный разрыв с парнем сильно травмирует ее. Она нравится мужчинам, ей назначают свидания, но у Эммы просто нет сил побороть страх перед новыми отношениями. Девушка замыкается в себе и не понимает, как к ней относятся другие люди, ведь ее доверие к ним подорвано. Появление в ее жизни очень уж эксцентричных ухажеров можно приравнять к программе реабилитации. По средством общения с очеловеченными животными она вновь встает на ноги и выучивает правила человеческого сообщества – все-таки котикам и песикам виднее, кто есть кто в мире, где вынуждена жить их любимая хозяйка.

Кадр из фильма «Мои парни – животные»

Львиная доля шуток и гэгов в комедии держится на игре Стива Хоуи и Джастина Чатвина. Они воплощают человеческое обличье Саммита и Аякса соответственно. Актеры старательно изображают собачьи и кошачьи манеры и особенности поведения. Настолько старательно, что к их перформансу надо немного привыкнуть – оно едва ли не чрезмерно и поначалу вызывает чувство неловкости: вот над этими «ужимками» предлагается смеяться зрителю, уже только вспоминающему про тихий час после обеда в детском саду? И тем не менее одна сцена сменяется другой, и чем дальше, тем смешнее смотреть на мужчину с подчеркнуто кошачьей походкой, вскарабкивающегося на дерево за пару секунд и застревающего на его ветвях в ожидании спасателей. Не менее забавно смотрится мастер-класс для бегунов от мускулистого блондина, который так и остался в душе золотистым ретривером. В чрезмерной подаче пластики и причуд котиков и песиков в инди-комедии «Мои парни – животные» постепенно проступает что-то по-хорошему наивное и, как ни странно, меткое в интерпретации интернет-приколов о братьях наших меньших.

Кадр из фильма «Мои парни – животные»

«Мои парни – животные» ‒ симпатичное развлекательное кино, быть может, местами не избежавшее шероховатостей, но не потерявшее при этом обаяния и легкости. У этого ромкома нет очевидных претензий на интеллектуальность и глубокое погружение в проблематику одиночества, проработки психологических травм, но и поверхностным фильм не назовешь – Финн Тейлор просто избегает пафосности и надрывных интонаций, рассказывая еще одну сказку о счастливой любви и дружбе.

Елена Громова

В российском прокате с 8 ноября 2018 года

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