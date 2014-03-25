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Ночь отдыха для мам Ночь отдыха для мам
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Moms' Night Out

Ночь отдыха для мам, 2014

2014 / США
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эллисон и ее подруги мечтают о спокойном взрослом вечере — прийти на высоких каблучках, поболтать о женском, съесть вкусный ужин с винишком. Для этого нужен минимум: чтобы мужья присмотрели за детьми в течение нескольких часов... Что может пойти не так?!

  • Многие реплики отсутствуют в сценарии, это импровизация. В сцене с Шоном и пастором Рэем в тату-салоне сценаристу не понравился собственный текст. В итоге актеры полностью придумали диалог на ходу.
  • Большая часть сюжетных событий происходит вечером, и картина в основном снималась ночью. Иногда съемочная группа и актерский состав отчаянно пытались закончить съемку отдельных эпизодов до восхода солнца.
  •  «Агенты» в мечтах Эллисон, приходящие забрать ее детей — это режиссеры, играющие камео.
  • Больница, где Шону вправляют плечо — это вестибюль церкви, фигурирующей в фильме раньше. Найти настоящий приемный покой пытались поблизости, но ничего подходящего не обнаружили, в итоге появилась эта дикая идея. И создали больничную обстановку в церковном притворе. Сработало!
  • Большой стол в тату-салоне хозяева добровольно построили за ночь специально для съемок.
  • Трэйс Адкинс (Кости) и Рэнди Макдауэлл (Хэнк) стали хорошими друзьями. Сцена, где Кости бодает Хэнка головой — не вполне актерское мастерство. Бодался он реально, оставив у Рэнди отметину на лбу.

Сюжет рассказывает о том, что бывает, когда мамы решают потусоваться ночью, оставив детей и мужей без присмотра. Три закадычные подруги, которые с утра до вечера исполняют обязанности мам, жен, домработниц и так далее, решают устроить себе выходной. Красивое платье, высокие каблуки, вечерний макияж – и вот уже Эллисон и ее подруги готовы начать вечер в шикарном ресторане. По плану после великолепного ужина они отправятся в бар выпить по коктейлю. Однако вскоре выясняется, что муж одной из девушек потерял их ребенка. Конечно, трое подруг немедленно отправляются на поиски, думая, что это досадное недоразумение можно разрешить общими усилиями в самые кратчайшие сроки. Но они еще не знают, что это только начало их длинной-длинной ночи…

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 10 февраля 2016
Премьера в мире 25 марта 2014
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Эндрю Эрвин
Эндрю Эрвин
В ролях
Сара Дрю
Сара Дрю
Шон Эстин
Шон Эстин
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Дэвид Хант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ночь отдыха для мам 2 постера
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Ночь отдыха для мам смотреть онлайн

Ночь отдыха для мам
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