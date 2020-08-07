Былые привычки, 2020

Режиссер Крис Сванберг появляется в камео в качестве невесты бывшего парня Кейт на фотографии в Instagram.

Хотя в фильме и не назван университет, в котором разворачивается действие фильма, подразумевается, что это вполне реальное учебное заведение — Университет Южного Иллинойса в Карбондейле.

Режиссер Крис Сванберг написала сценарий для «Былых привычек» вскоре после выхода ее фильма «Незапланированная беременность» в 2016 году. Тогда несколько университетов пригласили ее для того, чтобы она представила свою картину студентам, и хотя ей она не казалась чем-то грандиозным, им работа Сванберг виделась очень важной. Этот опыт и лег в основу «Былых привычек».

Актер Джемейн Клемент почти не смог принять участие в проекте из-за съемок в сиквеле «Аватара».

Частично режиссер Крис Сванберг взяла на главную роль Гиллиан Джейкобс из-за ее участия в фильме «Лимон» и сериале «Любовь» — ее работа сильно впечатлила Сванберг.

При написании сценария режиссер Крис Сванберг руководствовалась книгой американской писательницы Брене Браун «Стать сильнее», посвященной принятию и преодолению неудач.

Режиссер Крис Сванберг встретила актера Раммела Чана за несколько месяцев до начала кастинга на читке сценария ее фильма для Гильдии киноактеров в Чикаго и почти сразу предложила ему роль. Позже ей пришлось уговаривать продюсеров оставить его в проекте, так как тех не устраивало, что он совсем неизвестен в Голливуде.

Режиссер Крис Сванберг была знакома с Брэндоном Дэйли до начала работы над проектом, и его персонаж Брэндон был списан с самого актера.

Перед началом съемок Гиллиан Джейкобс была большой поклонницей Джемейна Клемента. Когда он снимался в сериале «Полет Конкордов» в конце нулевых в Нью-Йорке, она жила неподалеку от одной из съемочных локаций в Уильямсбурге и регулярно видела его и Брэта МакКензи.

Первоначально Брэндон Дэйли не знал, что Крис Сванберг списала с него персонажа для своего фильма. Когда он все-таки узнал об этом, он попросил отдать эту роль ему, хотя прежде он снимался только в короткометражках. Несмотря на то что герой был создан по его образу и подобию, Дэйли все равно пришлось проходить кастинг.