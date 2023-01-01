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Если Бил-стрит могла бы заговорить Если Бил-стрит могла бы заговорить
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If Beale Street Could Talk Если Бил-стрит могла бы заговорить 2018 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Если Бил-стрит могла бы заговорить

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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