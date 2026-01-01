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Майкл Гои
Michael Goi
Киноафиша
Персоны
Майкл Гои
Майкл Гои
Michael Goi
Дата рождения
4 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер
Биография Майкла Гои
Родился 4 марта 1959 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
8.3
Новичок
(2018)
7.9
Американская история ужасов
(2011)
7.6
Нэшвилл
(2012)
Фильмография Майкла Гои
7.4
Док
драма
2025, США
7.4
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2024, США
7
Блестящие умы
драма
2024, США
5.3
Новичок: Федералы
драма, криминал
2022, США
5.4
Кунг-фу
драма, боевик, приключения
2021, США
6.7
Бескрайнее небо
драма, криминал, триллер
2020, США
7.3
Болотная тварь
драма, боевик, ужасы
2019, США
4.6
Проклятие «Мэри»
Mary
ужасы
2019, США
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