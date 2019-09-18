«Проклятие «Мэри»»: Рецензия Киноафиши

Дэвид давно работает капитаном туристического судна, но погряз в рутине и медленно затягивает в депрессию всю семью. Прогуливаясь по аукциону, он замечает старую яхту, напоминающую о детстве и рыбалке с отцом. «Мэри», именно такое имя написано на корме, становится его необдуманной покупкой, тянущей за собой множество долгов и кредитов. В его глазах это временные трудности, ведь в лодке Дэвид видит новое будущее, которое сможет объединить семью, запустив собственные туристические прогулки. После ремонта судна семья отправляется в первое путешествие, где их поджидает не только сражение с морской стихией, но и встреча с потусторонними силами. Они оказываются не единственными обитателями яхты, скрывающей многовековые секреты. Дэвиду и семье остается лишь отыскать ответы и попытаться избежать страшной судьбы предыдущих владельцев.

Выглядит подобная история еще беспомощнее, чем звучит в описании. Все как будто создавалось не живым человеком, а компьютером, взращенным на самых банальных подростковых ужастиках. Каждый шаг героев, каждая реплика и крик поддаются самой примитивной логике, лишенной даже обманок. Услышали шорох – вам не стоит оборачиваться; заскрипела дверь – скорее воспользуйтесь другой; увидели пугающие рисунки ребенка – примите их на веру, отбросив любую логику; началась чертовщина – сматывайте удочки и поворачивайте домой. Осечек не будет. Подобная памятка уберегла бы жизни многих киногероев, но в этот раз может спасти 1,5 часа вашей жизни.

Авторы не способны пугать даже самым примитивным эффектом неожиданности. Слабый визуальный ряд не создает напряжения, заставляя безэмоционально реагировать на скримеры, превратившиеся на экране в данность. Местный призрак лишен всякой выразительности и похож на пустышку, не способную напугать. В каждом его действии ощущается затхлость идей и полное отсутствие изобретательности: с пугающими снами о мертвых детях, запертым трюмом и мерзким лицом, выпрыгивающим из темного угла. История выглядит будничной прогулкой с призраком, который давно умолял выйти погулять, как и в фильме, томительно скучая взаперти. Видимо в подобной изоляции существует и потенциальный зритель, который способен удивиться происходящему на экране.

Проклятие Мэри

Проблемы продолжаются в завязке, лишенной интриги и дальнейшем отсутствие ответов на окружающее безумие. Пытаясь задавать банальные вопросы «зачем?» и «почему?», вы встретите примитивный ответ «разве это важно, когда ваша жизнь висит на волоске?». Подобный подход не помогает «Мэри» состояться хотя бы как триллеру. Фильм предлагает лишь обрывки сюжета в виде: необоснованной мести потусторонней силы, ребенка, замечающего призрака раньше остальных, общего имени дочки и яхты, никак не влияющего на сюжет, и почему-то сходящих с ума пассажиров. За недолгие 1,5 часа «Мэри» даже не способна определиться, какая именно из легенд является основополагающей в сюжете. Сначала нам рассказывают историю сирен, призывающих моряков на смерть, затем все переключается на убитую в XIX веке ведьму.

Самой странной фигурой стал Гэри Олдмана. Весь фильм его персонаж ходит с виновато-извиняющимся взглядом, обращенным то ли к жене, то ли к зрителям. Главная роль досталась Эмили Мортимер, которой негде проявить актерский талант. Ей позволили играть лишь крики и резкие пробуждения после ночных кошмаров. Режиссер Майкл Гои («Болотная тварь», «Американская история ужасов»), вышедший из операторов, вновь взялся за камеру и вместе с композиторами The Newton Brothers («Учитель на замену», «Призраки дома на холме») усилил ощущение безысходности и монотонности происходящего. Авторы как будто пытались увеличить хронометраж не продолжительностью, а экранной шаблонностью, замедляющей чувство времени. Не помогает и монтаж, часто пытающийся вас запутать. Персонажи слишком быстро меняют локации, через секунды оказываясь в невозможных для себя местах. И все это в рамках небольшой яхты, с которой невозможно убежать.

Подобные проходные ужастики обычно появляются под Хэллоуин. В Америке фильм выходит 11 октября, ближе к празднику нечисти, минуя кинотеатры и сразу получая цифровой релиз. Неудивительно, ведь если злу нужно тело, то хорошему фильму ужасов – страх. Напугать «Мэри» может, только если ваша главная фобия – это тоска.

Константин Киценюк