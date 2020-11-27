«Искусственный интеллект»: Рецензия Киноафиши

Кэрол — одинокая женщина средних лет, которая после расставания с возлюбленным всё никак не может найти своё место в жизни. Но однажды именно эта посредственная во всех отношениях героиня окажется самым важным человеком в мире. Всё дело в том, что некий искусственный интеллект смог развиться до той степени, чтобы управлять человечеством. Вот только он ещё не решил, что делать с людьми: помочь им справиться с проблемами, поработить или просто уничтожить. Поэтому он решает понаблюдать за Кэрол несколько дней и на основе её поступков определиться.

Чтобы понять, чего ждать от этого фильма, достаточно открыть фильмографию режиссёра Бена Фэлкоуна. С 2014 года у него есть одна главная задача: выпускать комедии со своей женой Мелиссой Маккарти. «Тэмми», «Большой босс», «Душа компании» — всё это их совместные работы. Теперь к ним прибавился четвёртый фильм (а на очереди ещё один), который ровно ничем не отличается от предыдущих.

Искусственный интеллект

«Искусственный интеллект» — очередной бенефис Маккарти как комедиантки с необходимой долей мелодрамы. Она снова предстаёт женщиной в сложном положении: одиночество, поиски своего занятия в жизни и страдание по прошлой любви, которую сама же и разрушила. Стандартный типаж разбавляют экспрессией в традиционном стиле: пышнотелая дама ведёт себя нелепо. В одной из первых сцен Кэрол пытается запрыгнуть на огромное кресло-пуфик (и, конечно же, не может встать), потом примеряет смешные наряды, танцует на улице и забавно падает.

Подобные гэги, конечно, трудно назвать оригинальными и даже особо смешными. Но, к счастью, авторы не скатываются в излишнюю пошлость и юмор «ниже пояса». Фильм остаётся довольно добрым, и даже находится место неплохим драматическим талантам Маккарти (не забываем, что она заслуженно получила номинацию на «Оскар» за «Сможете ли вы меня простить?»). Лирическая часть картины, посвящённая попыткам героини вернуть свои отношения, выглядит действительно трогательно: вместе с Бобби Каннавале актриса показывает одновременно милые и очень забавные сценки.

Искусственный интеллект

Но всё же это не спасает «Искусственный интеллект» от его главной проблемы: этот фильм пытается быть всем сразу. К физической комедии, построенной на падениях, и мелодраме добавляют фантастику про порабощение мира. В этой части логика сюжета проваливается по максимуму: идея искусственного интеллекта, который улучшает жизнь простого человека, и так-то не нова, а тут он ещё и ведёт себя максимально нелогично. Более странные лишь спецагенты, которые, видимо, нужны, только чтобы получать пинки от Маккарти. И единственным толковым человеком оказывается представитель Microsoft.

Возможно, авторы фильма хотели таким образом привлечь внимание другой части аудитории: любителей старой комедийной фантастики. Ведь даже шутки в этих частях по большей части состоят из отсылок к поп-культуре: кино, сериалам и телепередачам. Не зря искусственный интеллект говорит голосом Джеймса Кордена — телеведущего, комика, актёра и просто любимца зрителей, в частности, главной героини.

Искусственный интеллект

Но в реальности это лишь портит восприятие: фильм теряется и как романтическая комедия, и как фантастика. Плюс обилие продакт-плейсмента иногда превращает сюжет просто в рекламный ролик (особенно в случае с машиной Tesla). В итоге «Искусственный интеллект» лишь заявляет очевидные истины: человечество слишком зависит от технологий, люди сами уничтожают себя. Но не делает из этого никаких выводов, заодно теряя маленькую личную историю героини в необоснованно глобальном замахе.

Конечно, те, кто искренне любит комедии Мелиссы Маккарти, получат ровно то, что ожидали: остроумные фразы, комичные движения и совершенно предсказуемый финал. Только не стоит ждать от фильма хоть чего-то нового, удивительного и красивого. Не для того Фэлкоун и Маккарти снимают своё кино.

Алексей Хромов