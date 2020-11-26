Наша рецензия

Кэрол — одинокая женщина средних лет, которая после расставания с возлюбленным всё никак не может найти своё место в жизни. Но однажды именно эта посредственная во всех отношениях героиня окажется самым важным человеком в мире. Всё дело в том, что некий искусственный интеллект смог развиться до той степени, чтобы управлять человечеством. Вот только он ещё не решил, что делать с людьми: помочь им справиться с проблемами, поработить или просто уничтожить. Поэтому он решает понаблюдать за…