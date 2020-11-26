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Искусственный интеллект Искусственный интеллект
Киноафиша Фильмы Искусственный интеллект Отзывы о фильме «Искусственный интеллект»
Superintelligence Искусственный интеллект 2020 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Искусственный интеллект»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кэрол — одинокая женщина средних лет, которая после расставания с возлюбленным всё никак не может найти своё место в жизни. Но однажды именно эта посредственная во всех отношениях героиня окажется самым важным человеком в мире. Всё дело в том, что некий искусственный интеллект смог развиться до той степени, чтобы управлять человечеством. Вот только он ещё не решил, что делать с людьми: помочь им справиться с проблемами, поработить или просто уничтожить. Поэтому он решает понаблюдать за…

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dotaspb87 26 ноября 2020, 13:59
Это не боевик. И не комедия. Это просто дерьмо. Худшее что я смотрел на последние пару месяц. Даже посмотрев его за 100 р я жалею . О потраченном времени и о сотке)
26 ноября 2020, 13:59 Ответить
rev3kkalove 28 ноября 2020, 07:28
Оценка
Очень легкий, добрый, местами веселый фильм
28 ноября 2020, 07:28 Ответить
dabass_house 19 декабря 2020, 18:17
Ужасный фильм,не смешно ни капли,зря потратил время
19 декабря 2020, 18:17 Ответить
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