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Ван Гоги Ван Гоги
Киноафиша Фильмы Ван Гоги Отзывы о фильме «Ван Гоги»
Ван Гоги 2018 / Россия
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Ван Гоги»

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Наша рецензия

Когда Марк был маленьким, его отец, знаменитый дирижер Виктор Гинзбург (Даниэль Ольбрыхский), разыгрывал перед ним сценки с участием самодельного веревочного человечка. Правда, папу мальчик видел редко – тот все время пропадал на гастролях. Взрослый Марк (Алексей Серебряков) мастерит из веревок инсталляции. Как художник он не слишком успешен и периодически посматривает на свое творчество совсем с другими целями: из веревок отлично сооружаются не только арт-объекты, но и висельные петли.…

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Анна Зубкова 28 февраля 2019, 19:36
знаете-я не смотрела фильм-не хочу судить о том чего не видела-но меня поражают такие как серебряков-ну такой патриот-как можно быть таким продажным-только выступал какая гадость россия-а денежки ведь не пахнут раз и в россию за 30 серебряников-вот красавчик-вот умница-я правда была более высокого мнения об этом актёре-он такой же как и все серость и убогость
28 февраля 2019, 19:36 Ответить
lmkos 2 марта 2019, 21:28
в ответ на сообщение Анна Зубкова от 28 февраля 2019, 19:36
Серебрянинков замечательный, талантливый и разноплановый , искренне играющий актер! Вы считаете себя вправе называть продажным человека который высказал свое мнение ? Между тем , что сказал Серебряников и тем , что вы услышали не стоит знак равенства ....
2 марта 2019, 21:28 Ответить
s_rodio 5 марта 2019, 11:38
Оценка
Этот талантливый и глубокий фильм - редкое событие в нашем болоте.
Зубковой: глупость не всегда украшает женщину.
5 марта 2019, 11:38 Ответить
Александра Александра 5 марта 2019, 14:56
в ответ на сообщение lmkos от 2 марта 2019, 21:28
Он - Серебряков, а не Серебряников!
5 марта 2019, 14:56 Ответить
akshinidze 6 марта 2019, 19:58
7 марта в прокат вышел фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях.

Фильм о всепрощении и в первую очередь себя, а не умирающего отца; об альтруизме и возможности выйти из петли. Хотя... финал вас должен удивить. Не типичный для российского кинематографа последних лет.

Изначально Сергей Ливнев написал сценарий про сына и умирающую талантливую мать. Режиссер таким образом хотел проститься с мамой, эмоционально высказаться. Но, не найдя актрису, было принято решение переписать сценарий (зачастую на сьемочной площадке), заменив женскую роль на мужскую. Конечно, получилось бы иное кино, более тонкое и душевное. Но что говорить о том, что бы было?

И да, фильм так называется не потому, что режиссёр говорит, что один из главных героев гений, как Ван Гог, но грузин. А потому что в титрах мы видим множество резных Ван Гогов.

Посмотрите фильм, он действительно лучший отечественный продукт, вышедший в этом году.
6 марта 2019, 19:58 Ответить
Виктория Справедливая 7 марта 2019, 06:45
в ответ на сообщение Анна Зубкова от 28 февраля 2019, 19:36
Оценка
Согласна с Вами. Иуда он!!!
7 марта 2019, 06:45 Ответить
Елена Афанасьева 7 марта 2019, 12:27
в ответ на сообщение Виктория Справедливая от 7 марта 2019, 06:45
Обеим, особо одаренным: Не судите- да не судимы будете! А Анечке Зубковой хочу пожелать прекрасной юности, иметь свое собственное мнение и не надо оценивать взрослых дяденек- величайших актеров нашей современности!
7 марта 2019, 12:27 Ответить
Вася Степанов 8 марта 2019, 15:12
в ответ на сообщение Анна Зубкова от 28 февраля 2019, 19:36
Вы не только фильм не смотрели, но и его интервью, где он "говорил гадость".
8 марта 2019, 15:12 Ответить
Александр Снегирев 11 марта 2019, 17:40
Оценка
Фильм волшебный, игра актеров просто потрясающая, два часа эстетического совершенства. Операторская работа дарит ощущение первого ряда в уютном театре, и это именно то, что нужно для такого кино. А еще музыка, шикарная музыка! Наверно, не для всех, кое-кто вышел из зала на середине, но те кто остался провожали титры аплодисментами. Я буду смело рекомендовать к просмотру всем своим близким.

И еще, маленькая ремарка. Фильм психологически не простой, но развязка очень светлая, и из зала выходишь с позитивным настроем.
11 марта 2019, 17:40 Ответить
alex 12 марта 2019, 11:37
Оценка
фильм классный!
рекомендую, рекомендую!
Коренева обалденная!!!
А идти надо с детьми. Чтобы потом их не плющило в 45, что родители старятся, болеют и умирают. Пусть задают родителям вопросы сейчас, а не ищут иголку...
И финики не помогут! Даже если кушать пять вместо двух.

:)
12 марта 2019, 11:37 Ответить
valtoliver 18 марта 2019, 02:21
Оценка
Замечательный актерский ансамбль, особенно хотелось бы отметить работу художника постанвщика. Сам фильм очень сильный и тяжелый, травмировпнным смотреть осторожно, но смотреть всеже стоит.
18 марта 2019, 02:21 Ответить
Ольга Воскобойникова 24 марта 2019, 21:16
Оценка
Фильм понравился своей актуальностью, прекрасной игрой актеров, отличным художественным оформлением.
24 марта 2019, 21:16 Ответить
Ксения Драгиле 8 февраля 2021, 09:38
Фильм посмотрела по телевизору, то есть полное впечатление , как после просмотра в кинотеатре , не получила, но он меня потряс...Игра актеров, работа оператора, художника, режисера, сюжет.....Уже давно не получала такого эмоционального шока от фильма. Спасибо. Есть о чем поговорить, подумать...
8 февраля 2021, 09:38 Ответить
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