Когда Марк был маленьким, его отец, знаменитый дирижер Виктор Гинзбург (Даниэль Ольбрыхский), разыгрывал перед ним сценки с участием самодельного веревочного человечка. Правда, папу мальчик видел редко – тот все время пропадал на гастролях. Взрослый Марк (Алексей Серебряков) мастерит из веревок инсталляции. Как художник он не слишком успешен и периодически посматривает на свое творчество совсем с другими целями: из веревок отлично сооружаются не только арт-объекты, но и висельные петли.…
Зубковой: глупость не всегда украшает женщину.
Фильм о всепрощении и в первую очередь себя, а не умирающего отца; об альтруизме и возможности выйти из петли. Хотя... финал вас должен удивить. Не типичный для российского кинематографа последних лет.
Изначально Сергей Ливнев написал сценарий про сына и умирающую талантливую мать. Режиссер таким образом хотел проститься с мамой, эмоционально высказаться. Но, не найдя актрису, было принято решение переписать сценарий (зачастую на сьемочной площадке), заменив женскую роль на мужскую. Конечно, получилось бы иное кино, более тонкое и душевное. Но что говорить о том, что бы было?
И да, фильм так называется не потому, что режиссёр говорит, что один из главных героев гений, как Ван Гог, но грузин. А потому что в титрах мы видим множество резных Ван Гогов.
Посмотрите фильм, он действительно лучший отечественный продукт, вышедший в этом году.
И еще, маленькая ремарка. Фильм психологически не простой, но развязка очень светлая, и из зала выходишь с позитивным настроем.
рекомендую, рекомендую!
Коренева обалденная!!!
А идти надо с детьми. Чтобы потом их не плющило в 45, что родители старятся, болеют и умирают. Пусть задают родителям вопросы сейчас, а не ищут иголку...
И финики не помогут! Даже если кушать пять вместо двух.
:)
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