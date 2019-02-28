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Когда Марк был маленьким, его отец, знаменитый дирижер Виктор Гинзбург (Даниэль Ольбрыхский), разыгрывал перед ним сценки с участием самодельного веревочного человечка. Правда, папу мальчик видел редко – тот все время пропадал на гастролях. Взрослый Марк (Алексей Серебряков) мастерит из веревок инсталляции. Как художник он не слишком успешен и периодически посматривает на свое творчество совсем с другими целями: из веревок отлично сооружаются не только арт-объекты, но и висельные петли.…