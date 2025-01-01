Было у Василия и Василисы семеро детей. Жили дружно, деревня уважала работящую семью. Но однажды что-то случилось с хозяином: запил мужик и поднял руку на верную супругу. И тогда Василиса выселила мужа в амбар. Было это перед самой войной…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1981
Премьера в мире30 ноября 1981
Дата выхода
30 ноября 1981
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Vasiliy i Vasilisa, Megbocsátás, Vasili and Vasilisa, Vasili ja Vasilisa, Wasilij i Wasilisa, Wassili und Wassilissa, Василий и Василиса