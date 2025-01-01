Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Василий и Василиса

Василий и Василиса

Vasiliy i Vasilisa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Было у Василия и Василисы семеро детей. Жили дружно, деревня уважала работящую семью. Но однажды что-то случилось с хозяином: запил мужик и поднял руку на верную супругу. И тогда Василиса выселила мужа в амбар. Было это перед самой войной…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 30 ноября 1981
Дата выхода
30 ноября 1981 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Vasiliy i Vasilisa, Megbocsátás, Vasili and Vasilisa, Vasili ja Vasilisa, Wasilij i Wasilisa, Wassili und Wassilissa, Василий и Василиса
Режиссер
Ирина Поплавская
В ролях
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Майя Булгакова
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Василий и Василиса
Дорога к морю 6.4
Дорога к морю (1965)
Ты и я 7.2
Ты и я (1971)
Ван Гоги 6.7
Ван Гоги (2018)
Где ваш сын? 6.7
Где ваш сын? (1986)
Время свиданий 5.0
Время свиданий (1986)
Остаюсь с вами 5.6
Остаюсь с вами (1981)
Красное и черное 7.2
Красное и черное (1976)
Исполнение желаний 6.6
Исполнение желаний (1973)
Кадкина всякий знает 7.1
Кадкина всякий знает (1977)
Егор Булычов и другие 6.9
Егор Булычов и другие (1971)
Это мы не проходили 7.0
Это мы не проходили (1975)
Очарованный странник 7.1
Очарованный странник (1990)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше