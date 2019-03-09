Розовая стена, 2019

Дженна (Татьяна Маслани, «Сильнее») и Леон (Джей Дюпласс — половина американского режиссёрского дуэта Братья Дюпласс) — герои-любовники. Та часть их жизни, что проводится вместе, состоит из свиданий и расставаний, разговоров и секса, моментов счастья и моментов раздражения. Камера фиксирует шесть эпизодов на протяжении шести лет — но не в хронологической последовательности. Сразу после премьеры «Розовая стена» заслужила лестные сравнения с «Валентинкой» Дерека Сьенфранса и «5х2» Франсуа Озона, знаменитыми драмами о разрушенных отношениях 2010-х годов. Дебютирующий в режиссуре актёр Том Каллен («Выходной») высказывается по теме, знакомой всем, кто хоть раз влюблялся и пытался построить отношения, небанально и веско. А увидеть всю стоящую за «Розовой стеной» троицу — Каллена, Маслани и Дюпласса — можно в клипе Son Lux на трек All Directions.