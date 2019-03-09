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Розовая стена Розовая стена
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Pink Wall

Розовая стена, 2019

2019 / Великобритания
6.0 Оцените
14 голосов
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О фильме

Дженна (Татьяна Маслани, «Сильнее») и Леон (Джей Дюпласс — половина американского режиссёрского дуэта Братья Дюпласс) — герои-любовники. Та часть их жизни, что проводится вместе, состоит из свиданий и расставаний, разговоров и секса, моментов счастья и моментов раздражения. Камера фиксирует шесть эпизодов на протяжении шести лет — но не в хронологической последовательности. Сразу после премьеры «Розовая стена» заслужила лестные сравнения с «Валентинкой» Дерека Сьенфранса и «5х2» Франсуа Озона, знаменитыми драмами о разрушенных отношениях 2010-х годов. Дебютирующий в режиссуре актёр Том Каллен («Выходной») высказывается по теме, знакомой всем, кто хоть раз влюблялся и пытался построить отношения, небанально и веско. А увидеть всю стоящую за «Розовой стеной» троицу — Каллена, Маслани и Дюпласса — можно в клипе Son Lux на трек All Directions.

6.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 9 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Том Каллен
Том Каллен
В ролях
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс
Сара Овенс
Том Каллен
Том Каллен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Розовая стена 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Борислав Сваровский 17 ноября 2019, 21:56
Более убогого творения современного кинематографа не встречал. Творчество Ольги Бузовой начинает казаться на этом фоне высочайшим художественным мастерством.
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14 голосов
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