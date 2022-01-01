|1
|I Am Crazy
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:42
|2
|Bad Ass (feat. Christopher Szebeni)
|Neal Acree, Michael Tuller, Red Light Saints
|1:42
|3
|Fight the Sickness
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:31
|4
|Is There an End to This?
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:51
|5
|Black Rider
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:26
|6
|Rooftop
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:25
|7
|Vision
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:40
|8
|The Loan
|Neal Acree, Michael Tuller
|4:16
|9
|The Chase
|Neal Acree, Michael Tuller
|3:22
|10
|Chasing a Dream
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:44
|11
|Destiny
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:43
|12
|Let the Games Begin
|Neal Acree, Michael Tuller
|3:07
|13
|Dream
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:06
|14
|Backup
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:07
|15
|The Team
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:48
|16
|The Plan
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:43
|17
|Putting on an Act
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:50
|18
|Early Elimination
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:10
|19
|Buying Rocks
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:29
|20
|Scottish Black Sheep
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:56
|21
|Scissors Running Low
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:16
|22
|Stuck in Mud
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:57
|23
|The Odds
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:20
|24
|Mine Is Scissors
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:44
|25
|Take Action
|Neal Acree, Michael Tuller
|0:42
|26
|Go With Rocks
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:45
|27
|Play with Me
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:03
|28
|Last Round
|Neal Acree, Michael Tuller
|3:37
|29
|Betrayed
|Neal Acree, Michael Tuller
|5:18
|30
|Where's the Gauze
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:28
|31
|Redeem Him
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:14
|32
|Getting Out
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:33
|33
|Setting Things Right
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:07
|34
|Connecting the Past
|Neal Acree, Michael Tuller
|1:08
|35
|Animal World
|Neal Acree, Michael Tuller, Chris Lee
|4:06
|36
|I Am Crazy (Instrumental)
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:40
|37
|Redeem Him (Instrumental)
|Neal Acree, Michael Tuller
|2:14