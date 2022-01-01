Музыка в темноте, 1948

Пианист из высшего общества Бенгт Вильдеке попадает в аварию на военном учении и слепнет. Он возвращается в дом своей тети Беатрис Шредер, где его поддерживает его сестра Агнета, так как его невеста Бланш отменила их помолвку, а друзья Бенгта бросили его. Когда Агнета поступает в университет, служанка Ингрид помогает Бенгту и влюбляется в него. Но она подслушивает разговор между Бенгтом и Беатрис, где он принижает ее, называя Ингрид «маленькой служанкой». Бенгт едет играть на пианино в ресторан, где находит лишь унижение и одиночество. Спустя годы он вновь встречает Ингрид и влюбляется в нее. Но у нее есть парень Эббе, и Бенгт должен сразиться со своим комплексом неполноценности, чтобы завоевать любовь Ингрид.