Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка в темноте Музыка в темноте
Киноафиша Фильмы Музыка в темноте
Musik i mörker

Музыка в темноте, 1948

1948 / Швеция
6.5 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пианист из высшего общества Бенгт Вильдеке попадает в аварию на военном учении и слепнет. Он возвращается в дом своей тети Беатрис Шредер, где его поддерживает его сестра Агнета, так как его невеста Бланш отменила их помолвку, а друзья Бенгта бросили его. Когда Агнета поступает в университет, служанка Ингрид помогает Бенгту и влюбляется в него. Но она подслушивает разговор между Бенгтом и Беатрис, где он принижает ее, называя Ингрид «маленькой служанкой». Бенгт едет играть на пианино в ресторан, где находит лишь унижение и одиночество. Спустя годы он вновь встречает Ингрид и влюбляется в нее. Но у нее есть парень Эббе, и Бенгт должен сразиться со своим комплексом неполноценности, чтобы завоевать любовь Ингрид.

  • Сценарий этого фильма был написан совместно режиссером Ингмаром Бергманом и шведской писательницей Дагмар Эдквист, чей одноименный роман и лег в основу сюжета. 
  • Тема слепоты и субъективного опыта слепого играет важную роль в психологическом исследовании, изображенном в фильме. Сам Бергман был глубоко увлечен музыкой и однажды сказал: «Если бы мне пришлось выбирать между потерей глаз или ушей – я бы оставил свои уши. Я не могу представить себе ничего более ужасного, чем то, что у меня забрали мою музыку».
  • Ларс фон Триер вдохновлялся этим фильмом при создании «Танцующей в темноте».

В результате несчастного случая на военных учениях пианист теряет зрение. Вернувшись домой, он пытается приспособиться к своему новому положению. Завязавшиеся было платонические отношения со служанкой заканчиваются ничем. Может ли их дружба перерасти в любовь, когда много лет спустя они вновь встретятся?

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1948
Премьера в России 23 мая 1948
Премьера в мире 17 января 1948
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Биргер Мальмстен
Олоф Виннерстранд
Найма Вифстранд
Мэй Зеттерлинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Музыка в темноте 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Музыка в темноте смотреть онлайн

Музыка в темноте
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши