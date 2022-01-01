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Жажда, 1949

1949 / Швеция
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рут и ее муж Бертиль едут домой на после отпуска в Италии. Их брак несчастлив из-за переменчивого настроения Рут и пьянства мужа. Проезжая через руины послевоенной Германии, Рут вспоминает более ранний роман с женатым военным офицером Раулем. Рауль заставил ее сделать аборт, что привело к осложнениям, бесплодию Рут и невозможности для продолжения карьеры танцовщицы. Ее подруга и партнерша Вальборг, испытывая отвращение к мужчинам, обратилась к женщинам. Бертилю же не дает покоя ранний роман с вдовой Виолой. По мере того, как мы видим воспоминания обоих героев, напряженность между Рут и Бертилем нарастает и доходит до драки…

  • Это первый из трех кинотеатральных фильмов режиссера Ингмара Бергмана, сценарий для которых он писал не самостоятельно. 
  • После финансового краха фильма «Тюрьма» сотрудничество между Terrafilm и Бергманом прекратилось. Svensk Filmindustri предложила Бергману продюсировать его следующий фильм. «Жажда» была основана на сборнике рассказов, опубликованном шведской писательницей Биргит Тенгрот в 1948 году. Бергман попросил ее сняться в фильме, чтобы найти правильный тон в лесбийской сцене между Виолой и Вальборг. 
  • Франсуа Трюффо находил сходство этой картины с фильмом Хичкока «Подозрение».

Балерина Рут и ее муж возвращаются в Швецию после тура по Италии. В купе поезда Рут вспоминает о своем романе с офицером по имени Рауль. Когда она забеременела, любовник заставил ее сделать аборт. Героиня второй новеллы, Виола, потеряла мужа. Пытаясь заполнить пустоту после потери, она вступает в связь сначала со своим психотерапевтом, а затем с лучшей подругой.

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1949
Премьера в России 18 ноября 1949
Премьера в мире 17 октября 1949
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Ева Хеннинг
Биргер Мальмстен
Хассе Экман
Биргит Тенгрот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда 3 постера
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Жажда
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