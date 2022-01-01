Жажда, 1949

Рут и ее муж Бертиль едут домой на после отпуска в Италии. Их брак несчастлив из-за переменчивого настроения Рут и пьянства мужа. Проезжая через руины послевоенной Германии, Рут вспоминает более ранний роман с женатым военным офицером Раулем. Рауль заставил ее сделать аборт, что привело к осложнениям, бесплодию Рут и невозможности для продолжения карьеры танцовщицы. Ее подруга и партнерша Вальборг, испытывая отвращение к мужчинам, обратилась к женщинам. Бертилю же не дает покоя ранний роман с вдовой Виолой. По мере того, как мы видим воспоминания обоих героев, напряженность между Рут и Бертилем нарастает и доходит до драки…