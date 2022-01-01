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Гуннар Бьёрнстранд
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
О персоне
Фильмография
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
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Дата рождения
13 ноября 1909
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 мая 1986
Карьера
Актер
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Биография Гуннар Бьёрнстранд
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Фильмография Гуннар Бьёрнстранд
Лицом к лицу
драма, ужасы, мистика
1976, Швеция
7.0
Ритуал
драма
1969, Швеция
6.0
Стыд
драма
1968, Швеция
8.0
Персона
драма, криминал
1966, Швеция
7.0
Причастие
драма
1962, Швеция
8.0
Сквозь тусклое стекло
драма
1961, Швеция
8.0
Око дьявола
драма, комедия
1960, Швеция
7.0
Лицо
драма
1958, Швеция
7.0
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