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Till glädje

К радости, 1950

1950 / Швеция
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10 голосов
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Стиг и Марта работают скрипачами в одном оркестре. Он хочет переспать с ней, а она хочет чего-то большего. Несмотря на его эгоизм, Марта в конце концов понимает, что Стиг влюбился в нее. Они собираются пожениться, но вдруг она узнает, что беременна. Стиг реагирует именно так, как она и предполагала, хотя надеялась на лучшее. Он зол. Ребенок будет мешать и в личной жизни, и в карьере. Они горько ссорятся, но все равно женятся. Сначала они счастливы, но в конце концов Стиг заводит молодую любовницу, бессердечную девушку, вышедшую замуж за старика, который играет для них троих роль Пандара. На фоне музыки Моцарта и Бетховена рушатся человеческие судьбы…

  • Помимо Симфонии № 1 и Симфонии № 9 Людвига ван Бетховена, которые занимают центральное место в звуковом оформлении фильма, в фильме звучит музыка Феликса Мендельсона, Вольфганга Амадея Моцарта и Бедржиха Сметаны.
  • Фильм отмечен единственным за всю фильмографию появлением режиссера фильма Ингмара Бергмана на экране: он появляется в эпизодической роли пациента в приемной комнате городской больницы примерно на 58-й минуте фильма. 
  • По сюжету, герои фильма играют в реально существующем Хельсинборгском оркестре. 
  • Название фильму дала знаменитая композиция Бетховена на слова оды Шиллера.

Стиг и Марта играют в одном оркестре. Он хочет лечь с ней в постель, ей нужно нечто большее. Они жутко ссорятся, но в конце концов все же венчаются. Но счастье оказывается непродолжительным: он заводит любовницу — хладнокровную девицу, которая замужем за стариком. Музыка Моцарта, Бетховена, Мендельсона служит фоном трагической повести о хрупкости отношений и прихотях судьбы.

7.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1950
Премьера в России 20 июня 1950
Премьера в мире 20 февраля 1950
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Май-Бритт Нильссон
Стиг Олин
Биргер Мальмстен
Йон Экман
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К радости
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