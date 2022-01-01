К радости, 1950

Стиг и Марта работают скрипачами в одном оркестре. Он хочет переспать с ней, а она хочет чего-то большего. Несмотря на его эгоизм, Марта в конце концов понимает, что Стиг влюбился в нее. Они собираются пожениться, но вдруг она узнает, что беременна. Стиг реагирует именно так, как она и предполагала, хотя надеялась на лучшее. Он зол. Ребенок будет мешать и в личной жизни, и в карьере. Они горько ссорятся, но все равно женятся. Сначала они счастливы, но в конце концов Стиг заводит молодую любовницу, бессердечную девушку, вышедшую замуж за старика, который играет для них троих роль Пандара. На фоне музыки Моцарта и Бетховена рушатся человеческие судьбы…