Час волка, 1968

Йохан Борг и его беременная жена Альма приезжают на отдаленный островок, чтобы провести там лето. Йохан, художник по профессии, в последнее время страдает от скуки и тревожности. Однажды к Альме подходит старушка, предлагая ей прочесть дневник Йохана, который он хранит под кроватью. Когда психика Йохана окончательно ухудшается, Альма начинает его бояться. Страдая от бессонницы, он рассказывает ей о событиях своей юности и о Веронике, с которой он жил до Альмы. В конце концов Йохан уходит в лес и пропадает. Тогда Альма начинает читать его дневник…
Художник Йохан Борг с женой Альмой приезжает в маленький домик на краю земли. Йохан рисует, жена занимается домом, их жизнь тиха и однообразна, в ней много молчания, но они довольны. Но на острове, кроме них, живут загадочные аристократы, которые восхищаются творчеством Йохана и однажды приглашают чету Борг на вечеринку.