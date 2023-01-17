Час волка, 1968

Йохан Борг и его беременная жена Альма приезжают на отдаленный островок, чтобы провести там лето. Йохан, художник по профессии, в последнее время страдает от скуки и тревожности. Однажды к Альме подходит старушка, предлагая ей прочесть дневник Йохана, который он хранит под кроватью. Когда психика Йохана окончательно ухудшается, Альма начинает его бояться. Страдая от бессонницы, он рассказывает ей о событиях своей юности и о Веронике, с которой он жил до Альмы. В конце концов Йохан уходит в лес и пропадает. Тогда Альма начинает читать его дневник…