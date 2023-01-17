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Час волка Час волка
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Час волка, 1968

1968 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Йохан Борг и его беременная жена Альма приезжают на отдаленный островок, чтобы провести там лето. Йохан, художник по профессии, в последнее время страдает от скуки и тревожности. Однажды к Альме подходит старушка, предлагая ей прочесть дневник Йохана, который он хранит под кроватью. Когда психика Йохана окончательно ухудшается, Альма начинает его бояться. Страдая от бессонницы, он рассказывает ей о событиях своей юности и о Веронике, с которой он жил до Альмы. В конце концов Йохан уходит в лес и пропадает. Тогда Альма начинает читать его дневник…

  • Ингмар Бергман изначально написал сценарий фильма в 1964 году под названием «Каннибалы». Серьезный приступ пневмонии заставил его пересмотреть проект, пока он лежал в больнице; он решил, что это потенциально слишком дорого с точки зрения концепции и исполнения. Тогда Бергман переработал идею сценария в более низкобюджетный сюжет, для сопровождения его картины «Персона». 
  • Бергман определяет «Час волка» как «время между полуночью и рассветом, когда большинство людей умирает, а граница между сном и явью истончается. Это час, когда бессонных преследуют их самые острые тревоги, когда призраки и демоны берут власть над человеком. Час волка – это также час, когда рождается большинство детей».

Художник Йохан Борг с женой Альмой приезжает в маленький домик на краю земли. Йохан рисует, жена занимается домом, их жизнь тиха и однообразна, в ней много молчания, но они довольны. Но на острове, кроме них, живут загадочные аристократы, которые восхищаются творчеством Йохана и однажды приглашают чету Борг на вечеринку.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 19 февраля 1968
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Лив Ульман
Лив Ульман
Гертруд Фрид
Георг Рюдеберг
Эрланд Юсефсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Час волка 2 постера
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Час волка
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17 января 2023 12:23
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