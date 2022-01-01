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Тюрьма, 1949

1949 / Швеция
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Причины посмотреть Факты О фильме

К кинорежиссеру Мартину Гранде подходит его старый учитель, у которого есть идея для фильма: ад уже существует на земле, и правит здесь дьявол. Мартин рассказывает об этой идее сценаристу Томасу и его жене Софи. Томас говорит, что он знает главную героиню такого фильма, уличную девушку по имени Биргитта Каролина, у которой он брал интервью. Биргитта рожает ребенка. Она хочет сохранить его, но ее парень Питер и ее сестра Линней уговаривают ее отказаться от него. Линней с ребенком исчезает. Тем временем Софи уходит от Томаса. Вскоре трагедии героев переплетаются…

  • Фильм производил столь гнетущее впечатление на современников, что в тот же год Хассе Экман, исполнивший в нем роль Мартина, снял собственную картину «Девушка из третьего ряда», которая отличается очень легким и комедийным настроением, чтобы показать, что мир, в конце концов, не так ужасен, как кажется Бергману. 
  • Это первый фильм Бергмана, в котором смерть появляется лично: в стилизации фарса немого кино, которую играет итальянская акробатическая труппа, внезапно врывается Смерть. 8 лет спустя Смерть вернется в его культовом фильме «Седьмая печать». 
  • Это также первый фильм Ингмара Бергмана, снятый по его собственному сценарию.

Пожилой учитель математики предлагает своему ученику-кинорежиссеру идею великого фильма: Дьявол объявляет Землю адом. Режиссер отвергает идею, но последующие события из жизни его друга-сценариста и возлюбленной-проститутки заставляют его пересмотреть свои взгляды.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1949
Премьера в России 18 января 1949
Премьера в мире 18 января 1949
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Дорис Сведлунд
Биргер Мальмстен
Ева Хеннинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тюрьма 2 постера
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Тюрьма
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Кадры из фильма Все кадры
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