Тюрьма, 1949

К кинорежиссеру Мартину Гранде подходит его старый учитель, у которого есть идея для фильма: ад уже существует на земле, и правит здесь дьявол. Мартин рассказывает об этой идее сценаристу Томасу и его жене Софи. Томас говорит, что он знает главную героиню такого фильма, уличную девушку по имени Биргитта Каролина, у которой он брал интервью. Биргитта рожает ребенка. Она хочет сохранить его, но ее парень Питер и ее сестра Линней уговаривают ее отказаться от него. Линней с ребенком исчезает. Тем временем Софи уходит от Томаса. Вскоре трагедии героев переплетаются…