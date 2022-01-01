Кризис, 1946

Ингеборг, учительница игры на фортепиано из маленького городка, воспитывает свою юную приемную дочь Нелли. Когда Нелли исполняется восемнадцать, она потрясена появлением в городе Дженни, своей матери, которую она называет тетей. Дженни хочет отвезти ее в большой город и обучить на косметолога в своем салоне красоты. Это ужасная новость для Ингеборг, которая больна и не рассчитывает прожить долго. Ульф, флегматичный мужчина тридцати лет, влюбленный в Нелли, умоляет ее остаться; но она не любит его, считая его слишком старым. Вместо этого ее привлекает Джек, недавно прибывший в город. Бедняжка и не догадывается, что этот странный молодой человек в полосатом костюме и с лихими усами – давний любовник ее матери...