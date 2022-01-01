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Kris

Кризис, 1946

1946 / Швеция
6.4 Оцените
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ингеборг, учительница игры на фортепиано из маленького городка, воспитывает свою юную приемную дочь Нелли. Когда Нелли исполняется восемнадцать, она потрясена появлением в городе Дженни, своей матери, которую она называет тетей. Дженни хочет отвезти ее в большой город и обучить на косметолога в своем салоне красоты. Это ужасная новость для Ингеборг, которая больна и не рассчитывает прожить долго. Ульф, флегматичный мужчина тридцати лет, влюбленный в Нелли, умоляет ее остаться; но она не любит его, считая его слишком старым. Вместо этого ее привлекает Джек, недавно прибывший в город. Бедняжка и не догадывается, что этот странный молодой человек в полосатом костюме и с лихими усами – давний любовник ее матери...

  • Бергман писал сценарий этого фильма по мотивам радиопостановки «Мать-животное» популярного датского драматурга Лека Фишера. 
  • Этот фильм известен главным образом тем, что это самая первая режиссерская работа Ингмара Бергмана. Сам мастер в своих дневниках описывает съемочный процесс как «чудовищный». После разгромных отзывов прессы он впал в депрессию и надолго покинул съемочную площадку, сосредоточившись над работой в театре. 
  • Фильм во многом обязан своему появлению гению-ветерану шведского кинематографа Виктору Шестрему, который в перерывах между дублями не давал Бергману сорваться.

Прожив всю жизнь в приемной семье, Нелли решает найти свою настоящую мать. Они отправляются вдвоем в Стокгольм, где мама знакомит дочь со своим приятелем. Нелли обнаруживает себя частью необычного любовного треугольника…

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в России 19 сентября 1946
Премьера в мире 25 февраля 1946
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Инга Ландгре
Инга Ландгре
Стиг Олин
Марианна Лёфгрен
Эрнст Эклунд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кризис 3 постера
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Кризис
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Кадры из фильма Все кадры
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