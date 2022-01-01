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Адам Воронович
Адам Воронович
Adam Woronowicz
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Адам Воронович
Adam Woronowicz
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Дата рождения
25 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Адам Воронович
Родился 25 декабря 1973 года. Белосток, Польша.
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Фильмография Адам Воронович
Холодная война
драма
2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Демон
триллер
2015, Польша / Израиль
6.0
Красный паук
триллер, драма, криминал
2015, Польша / Чехия / Словакия
5.0
Фотограф
криминал, триллер, детектив
2014, Польша
6.0
Польская сибириада
мелодрама, драма, исторический, военный
2013, Польша
4.0
Меня зовут Ки
драма
2011, Польша
5.0
Реверс
комедия, драма, триллер, мелодрама
2009, Польша
7.0
Попелушко: Свобода внутри нас
биография, исторический
2009, Польша
6.0
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