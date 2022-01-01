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Холодная война
Музыка из фильма «Холодная война» (2018)
Zimna wojna
Холодная война
2018 / Польша / Франция / Великобритания
Трейлер
8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Музыка из фильма «Холодная война» (2018)
Вся информация о фильме
Cold War (Original Motion Picture Soundtrack) - Single
3 композиции. Joanna Kulig, Marcin Masecki
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Dwa Serduszka
Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki
2:58
2
Deux cœurs
Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki
2:54
3
Loin de toi
Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki
1:56
Доступен список песен из фильма «Холодная война» (2018) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Холодная война» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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