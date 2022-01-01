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Холодная война Холодная война
Киноафиша Фильмы Холодная война Музыка из фильма «Холодная война» (2018)
Zimna wojna Холодная война 2018 / Польша / Франция / Великобритания
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Музыка из фильма «Холодная война» (2018)

Вся информация о фильме
Cold War (Original Motion Picture Soundtrack) - Single
Cold War (Original Motion Picture Soundtrack) - Single 3 композиции. Joanna Kulig, Marcin Masecki
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Dwa Serduszka Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki 2:58
2 Deux cœurs Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki 2:54
3 Loin de toi Joanna Kulig, Marcin Masecki / Marcin Masecki 1:56
Доступен список песен из фильма «Холодная война» (2018) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Холодная война» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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