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Холодная война Холодная война
Киноафиша Фильмы Холодная война Награды и номинации фильма Холодная война
Zimna wojna Холодная война 2018 / Польша / Франция / Великобритания
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Холодная война

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Китай, анимация
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