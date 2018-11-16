«Холодная война»: Рецензия Киноафиши

«Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить»

После показа нового фильма Павла Павликовского «Холодная война» на Каннском кинофестивале сразу же заговорили о том, что перед нами главный фаворит в борьбе за Пальмовую ветвь. Российской публике британский постановщик польского происхождения прежде всего известен по ленте «Ида», обошедшей в оскаровской гонке «Левиафана» Андрея Звягинцева в 2014 году. Работы Павликовского приобретают куда более глубокую суть в контексте его биографии. Вы иначе будете смотреть «Иду», зная, что сам Павел в раннем возрасте столкнулся с правдой о том, что его бабушка была еврейкой и умерла в Освенциме. Точно так же вы иначе будет смотреть и «Холодную войну», открыв для себя тот факт, что подростком будущий режиссёр вместе с родителями, позже покончившими с собой, иммигрировал из Польши в Великобританию, спасаясь от наступления на свою родину коммунизма.

Кадр из фильма «Холодная война»

История музыканта Виктора (Томаш Кот) и деревенской певицы Зулы (Джоэнна Кулиг) начинается в 1949 году. Впервые они встречаются во время прослушиваний в народный ансамбль, для которого Виктор отбирает самых талантливых девушек и ребят из соседних деревень. Зула явно выделяется из числа прочих претенденток, и её просят спеть ещё одну песню. И вот, под звучание «Сердца» из фильма «Весёлые ребята» происходит встреча двух сердец, которых судьба будет сводить и разводить в течение следующих двадцати лет. Как и в «Иде», Павликовский то и дело меняет локации, собирая в общий паззл кусочки Польши, Франции и Германии. Сам будучи иммигрантом, вернувшимся снимать фильмы на свою родину, режиссёр уготовил ту же участь и для своих героев. Преодолевая границы, постоянно подстраиваясь под новую обстановку, они в итоге отправляются обратно, чтобы пройти вместе одно последнее испытание. В конце фильма мы узнаём, что картина посвящается родителям режиссёра. Однако ни в коем случае не стоит думать, что он является биографическим, хотя и нельзя отрицать, что это самое личное кино Павликовского.

Кадр из фильма «Холодная война»

Стилистически картина даже превосходит «Иду». К филигранным чёрно-белым кадрам (кстати, над картиной работал оператор Лукаш Зал, наиболее известный по «Довлатову» Алексея Германа мл.), очень сдержанно отражающим минувшую эпоху, здесь также приплетена музыка. Самые несовместимые для одной картины музыкальные жанры соединяются воедино и становятся самостоятельным героем и неотъемлемой частью драматургии. Нестандартное звучание фильма словно становится вальсом времени, сигнализирующим о переменах и помогающим уследить за сменой эпохи. Название фильма «Холодная война» не случайно. Химия, которую образуют между собой Зула и Виктор, сложно назвать взрывной и эмоциональной – они оба сдерживают себя и не дают буре чувств прорваться наружу. При этом картина именно о природе чувства — порой разрушительного, но такого настоящего — в пух и прах уничтожающего сыплющиеся со всех сторон теории современных психологов о «здоровых» и «токсичных» отношениях. Герои ведут противостояние друг с другом, в котором оба являются заведомо проигравшими. Это история об отчуждении, которое каждый раз уступает под тяжестью влечения. И это влечение неподвластно времени, расстоянию, общепринятым нормам и вмешательству со стороны – кажется, что даже смерть здесь безвластна.

Кадр из фильма «Холодная война»

«Холодную войну» захочется посмотреть снова во многом именно из-за актёров. В Джоэнну Кулиг невозможно не влюбиться с первого взгляда, а как только она запоет, она моментально украдёт ваши сердца. Однако её игра неотделима от игры Томаша Кота – перед нами, безусловно, одна из лучших актёрских коллабораций в истории кино. Всех остальных в этом фильме просто не существует, как и не существует причин, чтобы пройти мимо работы Павликовского, которой уже смело можно пророчить номинацию на «Оскар» и звание одного из самых сильных фильмов 71-го Каннского кинофестиваля.

Олеся Трошина