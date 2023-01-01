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Холодная война Холодная война
Киноафиша Фильмы Холодная война Холодная война, 2018: актеры и роли
Zimna wojna Холодная война 2018 / Польша / Франция / Великобритания
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Холодная война, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Павликовский Павел Павликовский Pawel Pawlikowski
В ролях
Иоанна Кулиг Иоанна Кулиг Joanna Kulig Жанна Балибар Жанна Балибар Jeanne Balibar Седрик Кан Седрик Кан Cédric Kahn Агата Кулеша Агата Кулеша Agata Kulesza Яцек Розенек Яцек Розенек Jacek Rozenek Борис Шиц Борис Шиц Borys Szyc Томаш Кот Томаш Кот Tomasz Kot Адам Воронович Адам Воронович Adam Woronowicz
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