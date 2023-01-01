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Холодная война
Холодная война, 2018: актеры и роли
Zimna wojna
Холодная война
2018 / Польша / Франция / Великобритания
Трейлер
8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Холодная война, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Павликовский
Pawel Pawlikowski
В ролях
Иоанна Кулиг
Joanna Kulig
Жанна Балибар
Jeanne Balibar
Седрик Кан
Cédric Kahn
Агата Кулеша
Agata Kulesza
Яцек Розенек
Jacek Rozenek
Борис Шиц
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