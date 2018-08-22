После показа нового фильма Павла Павликовского «Холодная война» на Каннском кинофестивале сразу же заговорили о том, что перед нами главный фаворит в борьбе за Пальмовую ветвь. Российской публике британский постановщик польского происхождения прежде всего известен по ленте «Ида», обошедшей в оскаровской гонке «Левиафана» Андрея Звягинцева в 2014 году. Работы Павликовского приобретают куда более глубокую суть в контексте его биографии. Вы иначе будете смотреть…
Павликовский может многое и дает это ясно понять, но пользуется минимумом средств, достигая при этом максимального эффекта.
этот фильм - как удар в солнечное сплетение.
дышать после финальных титров начинаешь не сразу.
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