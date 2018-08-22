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Холодная война Холодная война
Киноафиша Фильмы Холодная война Отзывы о фильме «Холодная война»
Zimna wojna Холодная война 2018 / Польша / Франция / Великобритания
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Холодная война»

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Наша рецензия

После показа нового фильма Павла Павликовского «Холодная война» на Каннском кинофестивале сразу же заговорили о том, что перед нами главный фаворит в борьбе за Пальмовую ветвь. Российской публике британский постановщик польского происхождения прежде всего известен по ленте «Ида», обошедшей в оскаровской гонке «Левиафана» Андрея Звягинцева в 2014 году. Работы Павликовского приобретают куда более глубокую суть в контексте его биографии. Вы иначе будете смотреть…

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Marianna Welt 22 августа 2018, 15:18
красивый и беспощадный ответ буржуазной "Невыносимой легкости бытия" Кундеры-Кауфмана.
Павликовский может многое и дает это ясно понять, но пользуется минимумом средств, достигая при этом максимального эффекта.
этот фильм - как удар в солнечное сплетение.
дышать после финальных титров начинаешь не сразу.
22 августа 2018, 15:18 Ответить
Анна Золотова 17 ноября 2018, 20:49
Оценка
Великолепный фильм. Все, кроме сюжета. Он банален.
17 ноября 2018, 20:49 Ответить
Неточка Незванова 2 февраля 2019, 15:42
Оценка
Каждый кадр фильма - отдельное произведение искусства. Музыка, актерская игра - завораживают просто. Я испытала огромное удовольствие, всем однозначно смотреть.
2 февраля 2019, 15:42 Ответить
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