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После показа нового фильма Павла Павликовского «Холодная война» на Каннском кинофестивале сразу же заговорили о том, что перед нами главный фаворит в борьбе за Пальмовую ветвь. Российской публике британский постановщик польского происхождения прежде всего известен по ленте «Ида», обошедшей в оскаровской гонке «Левиафана» Андрея Звягинцева в 2014 году. Работы Павликовского приобретают куда более глубокую суть в контексте его биографии. Вы иначе будете смотреть…