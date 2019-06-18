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Дылда Дылда
Киноафиша Фильмы Дылда Отзывы о фильме «Дылда»
Beanpole Дылда 2019 / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Дылда»

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Наша рецензия

Второй фильм Кантемира Балагова («Теснота» в 2017-м тоже демонстрировалась в «Особом взгляде») заставляет внутренне содрогнуться; нет смысла восхищаться бесстрашием режиссёра — он как будто вообще не догадывается, что может существовать страх перед лобовым столкновением с вопросами жизни, смерти и тех промежуточных состояний, которые могут увести в одно или в другое. До книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», впервые вышедшей перед…

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Слава Крулатов 18 июня 2019, 19:30
Вот этот фильм, я уверен, стоит посмотреть в кино! Не все же кушать поп-корн и смотреть зрелище без смысла и морали. Верю в Балагова
18 июня 2019, 19:30 Ответить
Евгения Малинина 23 июня 2019, 01:07
Оценка
Ужасный фильм. Не знаю зачем? И кому? понадобилось снимать такой бредовый и омерзительный фильм.
23 июня 2019, 01:07 Ответить
Алексей Немченко 23 июня 2019, 19:54
Оценка
Нельзя оценить иначе, меньше 2 звёзд не дано)
Наверное впервые вижу такой фильм.
Не стоит не внимания не просмотра.
23 июня 2019, 19:54 Ответить
Алексей Штепа 26 июня 2019, 11:59
Оценка
Не вижу причин для критики. Фильм для зрителей, которые думают тем, что у них на плечах
26 июня 2019, 11:59 Ответить
Иван Иваненко 29 июня 2019, 11:17
Оценка
Ставлю фильму наивысшую оценку. Это вам не второсортная одноразовая поделка, а умное, шокирующее, заставляющее переживать сильные эмоции кино
29 июня 2019, 11:17 Ответить
Андрей 26 августа 2019, 09:51
Оценка
Дерьмо,не тратьте свое время
26 августа 2019, 09:51 Ответить
СЕРГИЙ СЕРГЕЕВ 1 октября 2019, 10:21
сокуров звягинцев балагов кто следующий лить грязь на Россию,с ужасом думаю что же им подобные лет через 10 посочиняют про нашу величайшую победу, когда уйдут последние герои той войны .
1 октября 2019, 10:21 Ответить
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