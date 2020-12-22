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Василиса Перелыгина
Василиса Перелыгина
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Василиса Перелыгина
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Дата рождения
4 февраля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Василисы Перелыгиной
Родилась 4 февраля 1996 года. Москва, Россия.
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Фильмография Василисы Перелыгиной
Дылда
драма
2019, Россия
5.0
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Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Дылду» лучшим иностранным фильмом года
Лента рассказывает о буднях двух женщин, переживших Великую Отечественную войну.
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22 декабря 2020 16:39
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