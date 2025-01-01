Меню
Награды и номинации фильма Дылда 2019

Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
В некоторой перспективе
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
