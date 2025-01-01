Меню
Дылда
Награды и номинации фильма Дылда
Награды и номинации фильма Дылда 2019
Каннский кинофестиваль 2019
В некоторой перспективе
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети
Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг
Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
