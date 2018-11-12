Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Великая благодать
Amazing Grace
Великая благодать, 2018
2018 / США
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
1 ноября 2019
Премьера в мире
12 ноября 2018
Режиссер
Алан Эллиотт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»