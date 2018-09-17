«Мария до Каллас»: Рецензия Киноафиши

Не жизнь, а опера

В одной ленте Том Вольф собрал интервью, записи выступлений Марии Каллас, навязчивые расспросы журналистов, караулящих звезду оперной сцены на каждом углу, и письма певицы ее друзьям и близким людям. Документалист сконцентрировался на том, что же сама героиня его фильма говорила о себе, как комментировала события, произошедшее в ее жизни. Редкие реплики от знавших певицу людей, что все же появляются в картине, беспомощно тонут, когда вновь звучит голос одной из величайших оперных див.

Кадр из фильма «Мария до Каллас»

Фильм Тома Вольфа в российском прокате получил название «Мария до Каллас». Трудно сказать, отображает ли оно в полной мере ту историю, что режиссер выстраивает на протяжении всей ленты. В любом случае, в такой неловкой фразе все же интуитивно угадывается один из основных мотивов документальной картины. Из того, что Вольф «допустил» до зрительского внимания, очень рано становится понятно, что Каллас не может просто рассказать о некой девушке по имении Мария, которая была хотя бы ненадолго свободна от влияния музыки и не была бы заложницей своего таланта. При этом сама певица понимала, что между Каллас, известной всему миру, и Марией, сокрытой от света софитов и вспышек фотокамер, есть разница, и им не так просто ужиться в одном человеке – что ж, многие знаменитости сталкиваются с похожей проблемой.

Кадр из фильма «Мария до Каллас»

Каллас пожертвовала радостями простой жизни, а также материнством ради карьеры, и в этом певица видит свою судьбу. По крайней мере, Том Вольф старательно пытается сделать из нее ту, кто, понимая все риски, все же посвящает себя опере и служит искусству. Вот Мария Каллас изображается как самая прилежная и трудолюбивая ученица, которая останется благодарна своей наставнице всю жизнь. А вот она ревностно осуждает то, как проводилась подготовка к выступлениям в Метрополитен-опера, или же рассказывает, почему отказалась выходить на сцену во втором акте оперы в другом театре. О личной жизни певицы в фильме «Мария до Каллас» тоже не забывается. Каллас поведает, почему у нее остыли чувства к мужу, что ее так привлекало в Аристотеле Онассисе, как перенесла его женитьбу на Жаклин Кеннеди, и вскользь упомянет про трудные отношения с родной матерью.

Кадр из фильма «Мария до Каллас»

Том Вольф предоставляет Марии Каллас возможность оправдать свои поступки и признаться в собственных слабостях, ранимости и способности вопреки всему выстоять под ударами все той же судьбы. Героиня его киноленты обладает удивительным магнетизмом. От Марии Каллас просто не отвести глаз, ее жесты, знойная красота, стройная фигура и весьма любопытные рассуждения о жизни и людях пленяют едва ли не с первого кадра и заставляют прислушиваться к каждому слову исполнительницы. Тем не менее фильму все же не хватает взгляда на великую оперную певицу, скажем так, со стороны, к тому же многое в документалке Вольфа проводится пунктиром, что вызывает лишь больше вопросов о личности и судьбе Марии Каллас.

Кадр из фильма «Мария до Каллас»

«Мария до Каллас» ‒ портрет одной из самых известных оперных певиц, который режиссер Том Вольф попытался создать из обрывков интервью, писем и комментариев Марии Каллас. Портрет этот, быть может, не назвать нюансированным, но оторваться от него сложно. Голос великой исполнительницы продолжает пленять и спустя десятилетия, будучи записанным на пленку, и Том Вольф умело комбинирует записи выступлений Каллас и ее признаний, то осуществленных в студии перед камерой, смущенной ее красотой, то в письмах, что явно не предназначались для чужих ушей. Фильм «Мария до Каллас» не таблица дат и наскоро слепленных фактов, а рассказ о легенде, сотканный из слов, некогда сказанных Марией Каллас о себе.

Елена Громова

В российском прокате с 20 сентября 2018 года

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