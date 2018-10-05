В одной ленте Том Вольф собрал интервью, записи выступлений Марии Каллас, навязчивые расспросы журналистов, караулящих звезду оперной сцены на каждом углу, и письма певицы ее друзьям и близким людям. Документалист сконцентрировался на том, что же сама героиня его фильма говорила о себе, как комментировала события, произошедшее в ее жизни. Редкие реплики от знавших певицу людей, что все же появляются в картине, беспомощно тонут, когда вновь звучит голос одной из величайших оперных…
Дар, к которому всю свою жизнь она относилась как к привилегии - быть услышанной, быть любимой - и потому всю жизнь старалась отдавать чуть больше, чем могла. И потому что Дар следует отрабатывать, и потому что публика бывает беспощадно жестока, а нанесенные раны не забываются.
Кинополотно развивается, конечно, хронографически, демонстрируя сперва действительно уникальные кадры работы Каллас на первых в своей жизни сценических площадках, затем оперные арии в её исполнении перемежаются телеинтервью с ней, хроникой частной жизни, зачитываемыми фоном фрагментами из личной переписки.
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