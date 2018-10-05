Наша рецензия

В одной ленте Том Вольф собрал интервью, записи выступлений Марии Каллас, навязчивые расспросы журналистов, караулящих звезду оперной сцены на каждом углу, и письма певицы ее друзьям и близким людям. Документалист сконцентрировался на том, что же сама героиня его фильма говорила о себе, как комментировала события, произошедшее в ее жизни. Редкие реплики от знавших певицу людей, что все же появляются в картине, беспомощно тонут, когда вновь звучит голос одной из величайших оперных…