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Мария до Каллас Мария до Каллас
Киноафиша Фильмы Мария до Каллас Отзывы о фильме «Мария до Каллас»
Maria by Callas Мария до Каллас 2017 / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Мария до Каллас»

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В одной ленте Том Вольф собрал интервью, записи выступлений Марии Каллас, навязчивые расспросы журналистов, караулящих звезду оперной сцены на каждом углу, и письма певицы ее друзьям и близким людям.  Документалист сконцентрировался на том, что же сама героиня его фильма говорила о себе, как комментировала события, произошедшее в ее жизни. Редкие реплики от знавших певицу людей, что все же появляются в картине, беспомощно тонут, когда вновь звучит голос одной из величайших оперных…

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Андрей Степанов 5 октября 2018, 02:01
Оценка
Учитывая тот факт, что Дива покинула этот свет 43 года тому назад, и киноматериалов о ней сохранилось, видимо, немного, тем не менее получилось нежное, немного грустное и в чем-то поучительное кино о обыкновенной женщине, которая как все мы, земные, любит гулять неузнанная по городу, читать, уютно устроившись в кресле, и которой был ниспослан Дар.
Дар, к которому всю свою жизнь она относилась как к привилегии - быть услышанной, быть любимой - и потому всю жизнь старалась отдавать чуть больше, чем могла. И потому что Дар следует отрабатывать, и потому что публика бывает беспощадно жестока, а нанесенные раны не забываются.
Кинополотно развивается, конечно, хронографически, демонстрируя сперва действительно уникальные кадры работы Каллас на первых в своей жизни сценических площадках, затем оперные арии в её исполнении перемежаются телеинтервью с ней, хроникой частной жизни, зачитываемыми фоном фрагментами из личной переписки.
5 октября 2018, 02:01 Ответить
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