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Мария Каллас
Maria Callas
Киноафиша
Персоны
Мария Каллас
Мария Каллас
Maria Callas
Дата рождения
2 ноября 1923
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 сентября 1977
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Биография Марии Каллас
Родилась 2 ноября 1923 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.3
Мария до Каллас
(2017)
7.2
Медея
(1970)
6.0
Место на серой треуголке
(1993)
Фильмография Марии Каллас
7.3
Мария до Каллас
Maria by Callas
документальный
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Место на серой треуголке
Азғын үштіктің азабы
драма
1993, Казахстан
7.2
Медея
Medea
драма, фэнтези
1970, Италия / Франция / ФРГ
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