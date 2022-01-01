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Мария Каллас
Мария Каллас
Maria Callas
О персоне
Фильмография
Мария Каллас
Maria Callas
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Дата рождения
2 ноября 1923
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 сентября 1977
Карьера
Актриса
Биография Марии Каллас
Родилась 2 ноября 1923 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Марии Каллас
Мария до Каллас
документальный
2017, Франция
7.0
Медея
драма, фэнтези
1970, Италия / Франция / ФРГ
7.0
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