Италия. Пламя, пепел, 2021

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В истории кино до сих пор прячутся загадочные вселенные. Одна из них долгие годы оставалась скрытой: итальянское немое кино. Эта процветающая киноиндустрия породила жанр «пеплум», зажгла первые звёзды и создала первых кинематографистов, которые выработали свой собственный стиль, вдохновлённый модными в те годы произведениями живописи, литературы, театра и оперы. В своей вселенной великолепия, романтических иллюзий, вкуса к излишествам, декадентской литературы, музыки и символизма это кино прославилось во всём мире, очаровывая толпы, интеллектуалов и художников в Европе и за её пределами, до самой Америки.
|1 декабря 2021
|Россия
|15 марта 2023
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