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7.1
Киноафиша Фильмы Италия. Пламя, пепел
7.1

Италия. Пламя, пепел

, 2021
Italia. Il fuoco, la cenere
Италия / документальный / 18+
7.1

О фильме

В истории кино до сих пор прячутся загадочные вселенные. Одна из них долгие годы оставалась скрытой: итальянское немое кино. Эта процветающая киноиндустрия породила жанр «пеплум», зажгла первые звёзды и создала первых кинематографистов, которые выработали свой собственный стиль, вдохновлённый модными в те годы произведениями живописи, литературы, театра и оперы. В своей вселенной великолепия, романтических иллюзий, вкуса к излишествам, декадентской литературы, музыки и символизма это кино прославилось во всём мире, очаровывая толпы, интеллектуалов и художников в Европе и за её пределами, до самой Америки.

В ролях

Фанни Ардан
Фанни Ардан
Narrator
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Narrator
Лида Борелли
Self
Pina Menichelli
Self
Франческа Бертини
Self
Андре Дид
Self
Полидор
Self
Бартоломео Пагано
Self
Режиссер Olivier Bohler, Céline Gailleurd
Сценарист Olivier Bohler, Céline Gailleurd
Композитор Lorenzo Esposito Fornasari
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 мая 2023
Премьера в мире 1 декабря 2021
Дата выхода
1 декабря 2021 Россия
15 марта 2023 Франция
Производство Articolture, Nocturnes Productions, Ministero della Cultura (MiC)
Другие названия
Italia. Il fuoco, la cenere, Italia, Fire and Ashes, Italia, fuego y cenizas, Italia, Le Feu, La Cendre

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 7 февраля 2022

Отзывы о фильме

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