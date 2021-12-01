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Киноафиша Фильмы Италия. Пламя, пепел
Italia. Il fuoco, la cenere

Италия. Пламя, пепел, 2021

2021 / Италия
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О фильме

В истории кино до сих пор прячутся загадочные вселенные. Одна из них долгие годы оставалась скрытой: итальянское немое кино. Эта процветающая киноиндустрия породила жанр «пеплум», зажгла первые звёзды и создала первых кинематографистов, которые выработали свой собственный стиль, вдохновлённый модными в те годы произведениями живописи, литературы, театра и оперы. В своей вселенной великолепия, романтических иллюзий, вкуса к излишествам, декадентской литературы, музыки и символизма это кино прославилось во всём мире, очаровывая толпы, интеллектуалов и художников в Европе и за её пределами, до самой Америки.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 декабря 2021
Премьера в мире 1 декабря 2021
В ролях
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Все актеры и съемочная группа
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