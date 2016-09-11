Люмьеры!, 2017

«Люмьеры!» - это уникальный документальный проект, который снял директор крупнейшнего в мире кинофестиваля, проходящего ежегодно в Каннах. Тьерри Фремо является одним из главных синефилов планеты, и свою первую режиссёрскую работу он посвятил теме зарождения кинематографа. Речь пойдёт о братьях Огюсте и Луи Люмьерах, который являются первыми людьми, показавшими «движущиеся картинки» на экране. Сам Фремо также участвует в картине вместе с другими личностями из мира кинематографа - такими, как Мартин Скорсезе и другими.
В фильме «Люмьеры!» зрителей ждут восстановленные кусочки первого кинематографа, созданные братьями Люмьер. На них запечатлены образы не только Франции начала XX века, но и всего мира. Такой искренности и простоты не сыщешь ни в одном фильме, ведь именно с этого начиналось великое искусство - кино.
- В фильме использована музыка французского композитора Камиля Сен-Санса, который творил с XIX по XX века
- В картине «Люмьеры!» появляется известный режиссёр, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе
- «Люмьеры!» - это первый фильм директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо
Путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа. Вас приглашает Тьери Фремо, директор Каннского фестиваля, с мягким юмором и истинно киноманской страстью он раскрывает перед зрителем мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое потом завоюет весь мир.
С чего началось кино и какими были его первые шаги? Все знают, что синематограф сконструировали и запатентовали братья Луи и… Читать дальше…