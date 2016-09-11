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Люмьеры! Люмьеры!
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Lumière!

Люмьеры!, 2017

2017 / Франция
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Документальный фильм о знаменитых братьях Люмьер, придумавших кинематограф
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Люмьеры!» - это уникальный документальный проект, который снял директор крупнейшнего в мире кинофестиваля, проходящего ежегодно в Каннах. Тьерри Фремо является одним из главных синефилов планеты, и свою первую режиссёрскую работу он посвятил теме зарождения кинематографа. Речь пойдёт о братьях Огюсте и Луи Люмьерах, который являются первыми людьми, показавшими «движущиеся картинки» на экране. Сам Фремо также участвует в картине вместе с другими личностями из мира кинематографа - такими, как Мартин Скорсезе и другими.

В фильме «Люмьеры!» зрителей ждут восстановленные кусочки первого кинематографа, созданные братьями Люмьер. На них запечатлены образы не только Франции начала XX века, но и всего мира. Такой искренности и простоты не сыщешь ни в одном фильме, ведь именно с этого начиналось великое искусство - кино.

- В фильме использована музыка французского композитора Камиля Сен-Санса, который творил с XIX по XX века

- В картине «Люмьеры!» появляется известный режиссёр, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе

- «Люмьеры!» - это первый фильм директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо

Путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа. Вас приглашает Тьери Фремо, директор Каннского фестиваля, с мягким юмором и истинно киноманской страстью он раскрывает перед зрителем мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое потом завоюет весь мир.

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера в мире 11 сентября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тьерри Фремо
Тьерри Фремо
В ролях
Тьерри Фремо
Тьерри Фремо
Луи Люмьер
Луи Люмьер
Огюст Люмьер
Огюст Люмьер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люмьеры! 2 постера
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Люмьеры! смотреть онлайн

Люмьеры!
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за 1 рубль
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«Они начали строить свой бизнес с производства фотопластинок», - наверное, именно так начинается каждая вторая статья, пересказывающая историю братьев Люмьер. Затем, как правило, следует маленькое уточнение: мол, фабрика принадлежала их отцу, а Луи и Огюст работали на ней управляющими. Всё ли здесь верно? – о да! Однако имеется одна маленькая деталь, о которой через раз забывают: технологии на семейной фабрике использовались, что называется, авторские. А разрабатывал их не кто…
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Катерина Радюк 14 августа 2017, 23:06
Сокровище братьев Люмьер
С чего началось кино и какими были его первые шаги? Все знают, что синематограф сконструировали и запатентовали братья Луи и… Читать дальше…
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2 октября 2017 19:29
В Минске открылся новый кинотеатр velcom cinema сети Silver Screen 11 августа в ТРЦ Dana Mall начал свою работу новый кинотеатр - 7-зальный мультиплекс velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen. В день открытия состоялись показы искрометных комедий 
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18 августа 2017 12:16
Фильм «Люмьеры!» выходит в прокат 10 августа в кинотеатрах по всей стране состоится премьера фильма «Люмьеры!» Тьерри Фремо. «Люмьеры!»  –  это уникальный документальный проект,
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9 августа 2017 16:29
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