Люмьеры!, 2017

«Люмьеры!» - это уникальный документальный проект, который снял директор крупнейшнего в мире кинофестиваля, проходящего ежегодно в Каннах. Тьерри Фремо является одним из главных синефилов планеты, и свою первую режиссёрскую работу он посвятил теме зарождения кинематографа. Речь пойдёт о братьях Огюсте и Луи Люмьерах, который являются первыми людьми, показавшими «движущиеся картинки» на экране. Сам Фремо также участвует в картине вместе с другими личностями из мира кинематографа - такими, как Мартин Скорсезе и другими.

В фильме «Люмьеры!» зрителей ждут восстановленные кусочки первого кинематографа, созданные братьями Люмьер. На них запечатлены образы не только Франции начала XX века, но и всего мира. Такой искренности и простоты не сыщешь ни в одном фильме, ведь именно с этого начиналось великое искусство - кино.