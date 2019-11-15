«Хороший лжец»: Рецензия Киноафиши

Пожалуй, если и есть что-то, чему сложнее всего противостоять испокон веков, так это человеческому обаянию. Ровно так обстоят дела с обаянием пожилого Роя (Иэн Маккеллен), который злоупотребляет сайтом для знакомств с целью найти себе новую жертву. Внушительная часть его дохода — это не только деньги от разного рода финансовых махинаций, которые он проворачивает вместе с сомнительными лондонскими дружками, но и деньги несчастных вдов и брошенных жен, которые он без труда присваивает себе после несколько свиданий. В общем, Рой на этом деле собаку съел и горя не знал, пока не познакомился с Бетти (неподражаемая Хелен Миррен) — и тут многолетняя и работающая как часы система дала сбой.

Новый фильм Билла Кондона — это экранизация остросюжетного романа Николаса Сирла, который адаптировал для экрана сценарист Джеффри Хэтчер («Казанова», «Мистер Холмс»). На втором часе фильм, медленно и со скрипом разворачивающий свою главную линию, использует совершенно хрестоматийный прием, ускоряется и мигрирует на территорию этакого нуарного триллера, в котором каждый получает по заслугам и виновный оказывается в безусловном проигрыше. Этой безусловностью «Хороший лжец» и очарователен, но ей же он, собственно, и скучен. Именно такое чувство вызывает вид дорогого костюма от кутюрье на веселой студенческой вечеринке. Вообще, жанровое блуждание режиссера поначалу вызывает некоторое удивление: Билл Кондон, он же режиссер любопытного фильма «Пятая власть», рассказывающего о том, как сайт Wikileaks в один момент изменил правила игры современного мира, и он же снял и обе части сумеречной саги «Рассвет». В общем, как показывает его средних размеров фильмография в 18 картин, в том, что касается жанрового кино, Кондон действительно поднаторел. Вот и новый его фильм в жанровом отношении снят практически идеально — каст и операторская работа безукоризненны, флэшбеки появляются ровно тогда, когда они больше всего нужны, темные делишки, которые совершил Рой, остаются под покровом второй мировой и под еще одним, не менее безопасным покровом прошедших лет, он сам — мистер галантность, и даже костюм на нем действительно тот самый — образцовый и дорогой.

Хороший лжец

Но когда в какой-то момент ты понимаешь, что этот фильм перестал воспевать хитроумного преступника Роя и целиком повернулся к Бетти, осветив ее лучами прожекторов — смотреть «Хорошего лжеца» становится еще скучнее, чем было вначале. Дело все в том, что в фильме, конечно, ожидаешь какого-то поворота, сдвига с мертвой точки, но когда режиссер выдает тебе за тот самый сдвиг уже набивший оскомину прием, тут уж твое собственное терпение вынужденно сдвигается с мертвой точки. Да и финал не оставляет никаких сомнений в победе сил добра над гнусными силами зла — но в 21 веке хочется все-таки чего-нибудь погорячее.

Ксения Ильина