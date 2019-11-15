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Хороший лжец Хороший лжец
Киноафиша Фильмы Хороший лжец Отзывы о фильме «Хороший лжец»
The Good Liar Хороший лжец 2019 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Хороший лжец»

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Наша рецензия

Пожалуй, если и есть что-то, чему сложнее всего противостоять испокон веков, так это человеческому обаянию. Ровно так обстоят дела с обаянием пожилого Роя (Иэн Маккеллен), который злоупотребляет сайтом для знакомств с целью найти себе новую жертву. Внушительная часть его дохода — это не только деньги от разного рода финансовых махинаций, которые он проворачивает вместе с сомнительными лондонскими дружками, но и деньги несчастных вдов и брошенных жен, которые он без труда присваивает себе…

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Daria Zolkina 15 ноября 2019, 23:32
Дерьмище полное
15 ноября 2019, 23:32 Ответить
Дмитрий Повышев 17 ноября 2019, 03:12
Оценка
Фильм однозначно стоящий. На всём протяжении фильма смотрел не отрываясь. 👍
17 ноября 2019, 03:12 Ответить
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