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Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
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Марк Льюис Джонс

Mark Lewis Jones

Дата рождения
31 августа 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Биография Марка Льюиса Джонса

Родился 31 августа 1964 года. Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания. 

Популярные фильмы

Чернобыль 8.8
Чернобыль (2019)
Корона 8.6
Корона (2016)
Чужестранка 8.5
Чужестранка (2014)

Фильмография Марка Льюиса Джонса

Семь циферблатов Агаты Кристи
Семь циферблатов Агаты Кристи
драма, криминал, детектив, мини-сериал 2026, Великобритания
Долина смерти 7
Долина смерти
драма, комедия, криминал 2025, Великобритания
Заложник 6.2
Заложник
драма, триллер, мини-сериал 2025, Великобритания
Путь 5.4
Путь
драма 2024, Великобритания
Олененок 7.6
Олененок
драма, мини-сериал 2024, Великобритания
Красный король 6.4
Красный король
криминал, триллер, детектив 2024, Великобритания
Тела 7.2
Тела
криминал, триллер, мини-сериал 2023, США
Ботинки Болана 6.2
Ботинки Болана Bolan's Shoes
драма 2023, Великобритания
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Новости о Марке Льюисе Джонсе
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