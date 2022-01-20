Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 августа 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания
Рост
178 см
Биография Марка Льюиса Джонса
Родился 31 августа 1964 года. Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Марка Льюиса Джонса
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив
2020, Великобритания / США
6.0
Хороший лжец
триллер, драма
2019, США
6.0
Апостол
драма, фэнтези, ужасы
2018, США
6.0
Гвен
мистика, драма, исторический
2018, Великобритания
6.0
Просто Джим
комедия
2015, Великобритания
5.0
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Домашний очаг Джейми и Клэр оказывается под угрозой в трейлере шестого сезона «Чужестранки»
Фэнтези-драма возвращается на экраны после двухлетнего перерыва.
Написать
20 января 2022 12:40
Представлен первый трейлер мини-сериала «Банды Лондона» с Джо Коулом
Жестокие драки, изощренные пытки, множество смертей и реки крови – залог успеха криминальной драмы.
Написать
13 февраля 2020 13:00
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»