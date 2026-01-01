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Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
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Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Дата рождения
31 августа 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Биография Марка Льюиса Джонса
Родился 31 августа 1964 года. Росланерчрагог, Уэльс, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.8
Чернобыль
(2019)
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(2016)
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(2014)
Фильмография Марка Льюиса Джонса
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