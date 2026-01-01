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Эвридиче Аксэн
Euridice Axen
Киноафиша
Персоны
Эвридиче Аксэн
Эвридиче Аксэн
Euridice Axen
Дата рождения
20 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
Процесс
(2019)
7.1
Астрологический гид для разбитых сердец
(2021)
6.1
Лоро
(2018)
Фильмография Эвридиче Аксэн
5.2
Аэрофобы
Volare
комедия
2023, Италия
Смотреть трейлер
7.1
Астрологический гид для разбитых сердец
комедия, мелодрама
2021, Италия
Идеальная семья
драма, комедия
2021, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
(Не)идеальные парочки
Per tutta la vita
комедия
2021, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Неверные
Gli infedeli
комедия
2020, Италия
7.1
Процесс
драма, криминал, триллер
2019, Италия
6.1
Лоро
Loro
драма
2018, Италия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Это конец. Сначала дети, потом секс
Crushed Lives - Il sesso dopo i figli
комедия
2014, Италия
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