1 Scetate Sergio Bruni / Ferdinando Russo 4:12

2 The Spanish Lele Marchitelli 2:43

3 Cold Feet Fink / Fin Greenall 5:29

4 Barely Breathing Tom Szirtes 4:39

5 Arabian Party Ilenia Bianchi 4:26

6 Oriental Performance Sumi Jo / Lele Marchitelli 2:17

7 Bad Luck Mooryc 3:31

8 Le goudron (Extended Version) YACHT / Brigitte Fontaine 7:30

9 Happened Perera Elsewhere 2:51

10 Na gelosia Toni Servillo / Peppe Servillo 2:34

11 I Walk Away Lele Marchitelli 1:59

12 The Real Truth Lele Marchitelli 1:43

13 Domenica bestiale Fabio Concato 3:56

14 Down on the Street The Stooges / Dave Alexander 3:46

15 Interception Lele Marchitelli 1:25

16 It's Happening Again Agnes Obel 4:22

17 Social Relations Lele Marchitelli 1:59

18 Congo Diana Lele Marchitelli 1:03

19 Sad Party Lele Marchitelli 1:03

20 Vigil V Richard J. Birkin 2:34

21 Vulcano Lele Marchitelli 1:08

22 I Like You / I Lied to You Dena 3:09

23 Never Forget You Noisettes 3:16

24 The Journey Sol Rising 3:55

25 Elena Somarè Lele Marchitelli 1:53

26 The Best Seller Lele Marchitelli 2:31

27 Two in One Lele Marchitelli 3:05

28 Veronica Lele Marchitelli 1:31