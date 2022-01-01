Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Елена София Риччи
Елена София Риччи
Elena Sofia Ricci
О персоне
Фильмография
Елена София Риччи
Elena Sofia Ricci
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Елены Софии Риччи
Родилась 29 марта 1962 года. Флоренция, Италия.
Развернуть
Фильмография Елены Софии Риччи
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Стажёр
комедия
2018, Италия
5.0
Лоро
драма
2018, Италия / Франция
5.0
Я убила Наполеона
комедия
2015, Италия
5.0
Пристегните ремни
комедия
2014, Италия
6.0
Караваджо
биография
2007, Германия / Франция / Италия / Испания
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев