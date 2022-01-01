Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дарио Кантарелли
Дарио Кантарелли
Dario Cantarelli
О персоне
Фильмография
Дарио Кантарелли
Dario Cantarelli
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 сентября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Дарио Кантарелли
Родился 16 сентября 1945 года. Италия.
Развернуть
Фильмография Дарио Кантарелли
Лоро
драма
2018, Италия / Франция
5.0
Дети ночи
драма
2016, Италия / Бельгия
6.0
Месса окончена
драма, комедия
1985, Италия
7.0
Золотые грезы
драма, комедия
1981,
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев